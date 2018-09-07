Son dakika: Bakan Pakdemirli'den flaş ekmek zammı açıklaması

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) Avrupa Birliği Katılım Öncesi Yardım Aracı-Kırsal Kalkınma Programı (IPARD)-II 3. Çağrı İlanı kapsamında 2. grupta yer alan 315 projeyi onaylayarak, hibe sözleşmelerinin imzalanma sürecini başlattık. Toplam 110 milyon TL hibe vereceğimiz bu projeler sayesinde kırsalda yaklaşık 195 milyon TL'lik yatırım yapılacak" dedi.





IPARD-II kapsamında 21 Aralık 2017 tarihinde 3. başvuru çağrısı yapılan ilk gruptaki projeler 16 Ağustos 2018 tarihinde onaylanarak, bin 274 adet projeye 245 milyon TL hibe kararı alınmıştı. 7 Eylül tarihinde de Proje Değerlendirme ve Seçim Komisyonu tarafından değerlendirilen ikinci gruptaki 315 adet proje daha onaylandı ve hibe sözleşmelerinin imzalanma süreci başladı. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 1. ve 2. grupta desteklenen projelerle birlikte toplam desteklenen proje sayısının bin 589'a, sağlanan hibe miktarının da 355 milyon TL'ye ulaştığını vurgulayarak, "Böylece sektöre 355 milyon TL'lik hibe desteğiyle birlikte 635 milyon TL yatırım yapmış olacağız. Bakanlık olarak kırsalda yatırımlarının artması için elimizden geleni yapmaya ve ülkemizin büyümesine katkı sunmaya devam edeceğiz" dedi.



"Avrupa Birliği kırsal kalkınma hibelerini kullandırmaya devam edeceğiz"



Bakan Pakdemirli, IPARD-II 3. Çağrı kapsamında kontrolleri tamamlanan uygun projeleri kamuoyuna açıklamayı sürdüreceklerini ifade ederek, "Kırsal kalkınmaya destek sağlamak, modern, rekabet gücü yüksek ve Avrupa Birliği standartlarındaki işletmelerin sayılarını artırmayı hedefliyoruz. Bu doğrultuda TKDK üzerinden IPARD-II Programı kapsamında Avrupa Birliği kırsal kalkınma hibelerini kullandırmaya devam edeceğiz" diye konuştu.



Kırsalda istihdama katkı sağlayan projeler 7 alt sektörü içeriyor



Küçük işletmelerin ağırlıklı olarak desteklendiği ve kırsalda istihdama katkı sağlayan bu projeler 7 alt sektörü içeriyor. Bu sektörler arasında süs bitkileri, tıbbi ve aromatik bitkiler, mantar, fide ve fidan üretim tesisleri; arıcılık ve arı ürünleri üretim tesisleri; zanaatkârlık ve yöresel ürün işletmeleri; kırsal turizm ve rekreasyon faaliyetleri; kültür balıkçılığı; makine parkları; yenilenebilir enerji tesisleri yatırımları yer alıyor.

Onaylanan projeler TKDK'nın resmi web sayfası olan www.tkdk.gov.tr adresinde kamuoyunun erişimine sunulacak.



VATANDAŞIN EKMEĞİNE GÖZ DİKTİRMEYECEĞİZ

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Vatandaşın ekmeğine göz diktirmeyeceğiz. Yeni yıla kadar ekmekte fiyat artışı yok" dedi.