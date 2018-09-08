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: İran’daki zirvede insanlığın sözcüsü oldu

Dün İran’ın başkenti Tahran’da tarihi bir zirve gerçekleştirildi. Putin, Ruhani ve Başkan Erdoğan’ın başbaşa görüşmesiyle gerçekleşen zirvede gözler ’nin üzerindeydi. bugün yayınlanan “Türkiye İran’daki zirvede insanlığın sözcüsü oldu” başlıklı yazısında önemli detaylara yer verdi.

Giriş Tarihi: 8.9.2018 12:39 Güncelleme Tarihi: 8.9.2018 12:49
Melih Altınok: Türkiye İran’daki zirvede insanlığın sözcüsü oldu

MELİH ALTINOK'UN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan dün İran'da tüm dünyanın gözlerinin çevrildiği "" konulu zirvedeydi.
Erdoğan, İran ve Rusya heyetleri ile gerçekleştirileceği üçlü zirve öncesi ile, ardından ile baş başa görüşmeler yaptı.
Zirveden sonra yapılan açıklamalarda Moskova ve Putin'in Şam rejimi ile ilgili "bilindik" rezervlerini koruduğu görülüyor.
Her iki ülkenin İdlib konusundaki tutumu genel olarak, Suriye'de ABD'ye karşı nüfuz alanını genişletme üzerine kurulu.
Türk tarafının masadaki argümanları ise, 3 milyonu aşkın sivilin yaşadığı kentteki "insani durumu" önceleyen bir içeriğe sahip. Bu tutum bir tercihin ötesinde, İdlib'in nüfusu kadarSuriyeliyi topraklarında barındıran için bir zorunluluk.
Kaldı ki sahada 12 kontrol notasıyla yükün büyüğünü omuzlayan , Suriye'de iç barışın sağlanması için hiçbir sorumluluktan kaçınmayacağını da açıkça gösterdi. bağlantılıradikal unsurlara karşı yaptığı açıklamalarla, Suriye'de alana inen diğer ülkeler gibi, "teröristtenterörist beğenmediğini" de açıkça ortaya koydu.

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Melih Altınok: Türkiye İran’daki zirvede insanlığın sözcüsü oldu
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