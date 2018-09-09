Devlet Bahçeli: Suriye’nin geleceğinde Esad olmamalı

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Suriye ve Rusya'nın İdlib'e bomba yağdırıp ateşkes arayışlarını sabote etmekten vazgeçmesi gerektiğini belirtti. Twitter üzerinden yaptığı açıklamalarda gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulunan Bahçeli, Suriye'nin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı duyulması gerektiğine dikkat çekti. İdlib'de yaşanacak olası gelişmelerin Türkiye'nin milli güvenliğine doğrudan tehdit olduğuna işaret eden Bahçeli "Yeni ve yoğun bir göç dalgasına asla müsaade edilmemeli, nüfus istiklalimizi daha fazla zora ve sıkıntıya sokacak adım ve kararlardan ihtiraz edilmelidir" diye konuştu. Suriye'nin geleceğinde Beşar Esad'ın yer almaması gerektiğinin altını çizen Bahçeli, " Buna yönelik siyasi kararı da Suriye halkı vermelidir. Bu ülkenin bağımsızlık ve toprak bütünlüğüne saygı ve riayet ise esas olmalıdır. Esad ile Putin İdlib'e bomba yağdırmaktan, ateşkes arayışlarını sabote etmekten vazgeçmelidir" dedi. İdlib bahanesiyle yönetilebilir istikrarsızlık ve kaos ortamının genişlediğini sözlerine ekleyen Bahçeli, Erdoğan'ın İdlib için dile getirdiği ateşkes çağrısına destek vererek, "Suriye'de akan kan durmuyor, masumların canı üzerinden yapılan pazarlıklar bitmiyor. Önceki günkü Tahran Zirvesi elbette anlamlı ve değerlidir. Suriye'de demokratik ve siyasi geçiş sürecinin behemehâl teminiyle ateşkes rejiminin tesisi kaçınılmaz ve beka düzeyinde bir ihtiyaçtır. Bu ihtiyacın karşılanmasında muhatap bütün ülkeler tarih ve insanlık önünde sorumludur. Astana Mutabakatı, Soçi Zirvesi, Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nin 2254 Sayılı Kararıyla birlikte Cenevre süreçlerinin etkili olabilmesi için Türkiye haricinde sahada ve masada bulunan diğer taraf ülkeler samimi ve yapıcı hareket etmek durumundadır" cümlelerini kullandı.

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