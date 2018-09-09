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seyrediyor çabalıyor’

basınında, Tahran zirvesinde Erdoğan’ın “ kan gölüne dönmesin” uyarısı ve ’nin çözüm çabaları geniş yer buldu

DIŞ HABERLER Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018
‘Dünya seyrediyor Türkiye çabalıyor’
Surıye'nin kuzeyindeki kenti siyasetinin ve basınının gündeminden düşmüyor. Tahran'da önceki gün Cumhurbaşkanı , lideri Putin ve arasında gerçekleştirilen kritik zirve de dünyada geniş yankı buldu. İngiliz BBC dün internet sitesinde Başkan Tayyip Erdoğan'ın "İdlib'in kan gölüne dönmesini istemiyoruz" sözüne işaret ederek, 'nin çabalarına ve endişelerine geniş yer ayırdı. Dünya basının yanı sıra siyasilerden de Türkiye'nin çabalarını destekleyen açıklamalar geldi.

'SİVİLLERİN SESİ TÜRKİYE'
Arap medyası da, Tahran zirvesine geniş yer verdi. 'daki ulusal gazetelerden Er-Raya, "Erdoğan, şiddet dalgası ve insani kriz yaşanmaması yönünde uyardı. Tahran zirvesi, İdlib'deki durumun düzeltilmesi için üçlü anlaşma ile sonlandı" diye yazdı. merkezli Arab el- Cedid gazetesi de "Tahran zirvesi; İdlib konusunda anlaşma" manşetini attı. Birleşmiş Milletler Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura ise İdlib'deki nüfusun çoğunluğunu oluşturan sivillerin seslerini duyurmak istediklerine işaret ederek, "Türkiye bölgede hem etkili hem de kimin nerede olduğunu biliyor ve sivillerin sesini duyurmasını sağlayabilir" dedi.
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‘Dünya seyrediyor Türkiye çabalıyor’
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