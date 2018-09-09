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merkezli yeni operasyonu

Fetullahçı Terör Örgütü / Yapılanması’nın (/) askeri mahrem yapılanmasına yönelik merkezli 10 ilde düzenlenen eş zamanlı operasyonda 10 rütbeli asker ve 3 ihraç askeri öğrenci gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 9.9.2018 16:40
Isparta merkezli yeni FETÖ operasyonu

Edinilen bilgiye göre, merkezli olarak; - - - - - - - ve 'da / silahlı suç örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik düzenlenen operasyon kapsamında, ardışık arama ve ankesörlü telefon iletişimiyle ilgili olarak, 5 teğmen, 5 astsubay ile 3 ihraç askeri öğrenci hakkında gözaltı kararı verildi.

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Isparta Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele () Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan operasyonlarda gözaltına alınan 13 şüphelinin Isparta'ya getirildiği ve adli işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

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Isparta merkezli yeni FETÖ operasyonu
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