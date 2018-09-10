16 terörist etkisiz

TÜRK Silahlı Kuvvetleri'nin (TSK), Siirt, Hakkâri ve Kuzey Irak'ta düzenlediği operasyonlarda 16 PKK'lı etkisiz hale getirildi. TSK'nın Twitter hesabından yapılan açıklamada, "Siirt kırsalı ile Irak kuzeyi Avaşin-Basyan ve Zap bölgelerine 8 Eylül 2018'de düzenlenen hava harekâtı neticesinde, üs bölgelerimize saldırı hazırlığında olduğu tespit edilen bölücü terör örgütü mensubu silahlı 9 terörist etkisiz hale getirilmiştir" denildi. Siirt'in Eruh ilçesinde gerçekleştirilen operasyonda da 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi. Siirt Valiliği'nden yapılan açıklamada, "Yakın hava desteği ile vurulan bölgeye temas araması faaliyeti icra edilmiş, bölücü terör örgütü mensubu 2 kişi etkisiz hale getirilmiştir" ifadesi kullanıldı. İçişleri Bakanlığı'nın açıklamasında ise jandarma istihbarat birimlerinin Şırnak'ın Küpeli Dağı bölgesinde kış üstlenmesi ve eylem hazırlığındaki bir grup terörist tespit ettiği belirtilerek, "Bunun üzerine gerçekleştirilen hava destekli operasyonda 5 terörist etkisiz hale getirildi" denildi. Bu arada Hakkâri Yüksekova'da askeri aracın devrilmesi sonucu uzman çavuş Metehan İnaltekin (25) şehit oldu.

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