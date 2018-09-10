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’de 2 terörist etkisiz hale getirildi

’in ilçesinde 2 ’lı terörist etkisiz hale getirildi.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 14:31 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 14:31
Nusaybin’de 2 terörist etkisiz hale getirildi
Valiliğinden yapılan açıklamada, "6 Ekim 2018'de İl Jandarma Komutanlığı tarafından icra edilen operasyonda ilçesi Güzelsu Mahallesi Talli ağılları kırsalında 2 bölücü terör örgütü mensubu etkisiz hale getirilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristlerle birlikte 1adet M-4 piyade tüfeği, 1 adet gece görüş dürbünü, 1 adet Kaleşnikof piyade tüfeği, 10 adet şarjör, 1 adet cep telefonu, 1 adet dürbün ele geçirilmiştir. Bölge halkımızın desteğiyle huzur ve güvenliği sağlamak maksadıyla, ilimiz genelinde terör ile mücadele kapsamında yürütülen faaliyetlerimiz kararlılıkla devam edecektir. Kamuoyuna saygı ile duyurulur" denildi.
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Nusaybin’de 2 terörist etkisiz hale getirildi
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