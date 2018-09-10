Son dakika: Muş merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde ankesörlü telefonlar ile ardışık aramayla maskelenen 'Kripto askeri mahrem yapı' mensuplarına yönelik Muş Merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında aktif olarak görev yapan; Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen, Astsubay ve Uzman Çavuşların bulunduğu 15 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

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