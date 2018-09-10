Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: Muş merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika: merkezli operasyonu: 15 gözaltı

Son dakika haberi!  merkezli 14 ilde / silahlı terör örgütü içerisinde ankesörlü telefonlar ile ardışık aramayla maskelenen 'Kripto askeri mahrem yapı' mensuplarına yönelik yapılan operasyonlarda 15 askeri personel gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 16:44
Son dakika: Muş merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı

Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince / silahlı terör örgütüne yönelik çalışma yapıldığı belirtildi. Açıklamada, "FETÖ/PDY silahlı terör örgütü içerisinde ankesörlü telefonlar ile ardışık aramayla maskelenen 'Kripto askeri mahrem yapı' mensuplarına yönelik Muş Merkezli 14 ilde gerçekleştirilen operasyonda aralarında aktif olarak görev yapan; Yarbay, Binbaşı, Yüzbaşı, Üsteğmen, Teğmen, Astsubay ve Uzman Çavuşların bulunduğu 15 şüpheli şahıs gözaltına alınmıştır. FETÖ/PDY silahlı terör örgütü ile mücadelemiz kararlılıkla devam etmektedir" denildi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: Muş merkezli FETÖ operasyonu: 15 gözaltı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN