Bilecik'in Söğüt ilçesinde bu yıl 737'ncisi düzenlenen Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri'ne katılan TBMM Başkanı Binali Yıldırım önemli mesajlar verdi. Yörük Şenlikleri kapsamında binlerce vatandaşın katıldığı kutlamaların son gününde konuşan Yıldırım, Türkiye Cumhuriyeti'nin Osmanlı'nın son varisi olduğunu hatırlattı. Yıldırım şu mesajları verdi:

Bizi çözmek, birbirimize düşürmek isteyenler aramıza fitne sokmak isteyenler mevcuttur.

Dış mihrakların güdümündeki bölücü ve FETÖ'cü hainlerin hedefi de aynıdır. Ne yaparlarsa yapsınlar, Türkiye'yi teslim alamayacaklar. Her saldırı sonrasında daha da güçleneceğiz, daha fazla birbirimize kenetleneceğiz. Fitne odaklarına karşı daha da uyanık olacağız.

Şunu dost ve düşman herkes bilsin. Paramız üzerinden, ekonomimiz üzerinden yapılan operasyonlar, kurulan oyunlar mutlaka bozulacaktır. Zorluk çekeceğiz ama güçlünün hukukunun yerini, haklının hukuku mutlaka alacaktır.

Yakın zamanda yaşadığımız 15 Temmuz darbe girişimi bu konuda gözümüzün açılmasına vesile olmuştur. Yıllarca sinsi bir şekilde içimize yerleşen hainlerin, tanklarla, toplarla yaptıkları saldırıdan yeterince ders aldık. İnşallah böyle hainlikleri yaşamayacağız ve devletimiz ilelebet payidar kalacaktır.

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