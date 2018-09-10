Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Van'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Van'da operasyonu: 11 kişi tutuklandı

Van merkezli 3 ilde tacirlerine yönelik düzenlenen, eş zamanlı operasyonlarda 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlardan 11'i tutuklandı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 10.9.2018 12:31 Güncelleme Tarihi: 10.9.2018 12:32
Van'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı

3 kişi de şartıyla serbest bırakıldı. Van'da 5 Eylül'de 167 kilo 524 gram eroin ele geçirildikten sonra Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri uyuşturcu tacirlerine yönelik eş zamanlı operasyonlar düzenledi.

Haklarında yakalama kararı olan 26 şüpheliye yönelik Van, İstanbul ve 'daki 30 adreste yapılan aramada 14 kişi gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 11'i tutuklandı, 3'ü adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

5 Eylül'deki operasyonunda eroin ile birlikte çeşitli adreslere yapılan aramalarda ayrıca 1 kalaşnikof, 2 tabanca, 6 şarjör, 113 fişek ve 16 gram afyon sakızı da ele geçirilmişti.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Van'da uyuşturucu operasyonu: 11 kişi tutuklandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN