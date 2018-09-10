Yeni yönetim milat olacak

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, Türkiye'nin içine sıkıştırılmaya çalışıldığı kısır gündemlerden uzaklaştıkça, maziden atiye kurduğu köprüyü güçlendirdikçe büyüdüğünü, geliştiğini belirterek, "Yeni yönetim sistemimiz, inşallah bu konuda bir milat olacaktır" dedi. Erdoğan 737. Söğüt Ertuğrul Gazi'yi Anma ve Yörük Şenlikleri dolayısıyla mesaj yayımladı. Erdoğan'ın mesajı şöyle:

BİR OBADAN BİR DEVLET ÇIKTI

Sultan Alparslan'ın Malazgirt'te açtığı kapıdan akın akın Anadolu'ya giren, buradaki kardeşleriyle kucaklaşarak hep "Kızılelma"sını arayan ecdadımız, Ertuğrul Gazi ile kendisine yeni bir istikamet belirlemiştir. Bugün bir kez daha, Söğüt'te, Alperenlerin serdarı Ertuğrul Gazi'yi anıyoruz. Bir obadan bir devlet çıkartan, bu devleti de 3 kıta 7 iklime hakim kılan ecdadımızı rahmetle, minnetle, hürmetle yad ediyoruz.

RABİA VURGUSU

Ertuğrul Gazi'nin mücadelesi, milletimizin bir olduğunda, beraber olduğunda, kardeş olduğunda neler başarabileceğinin en somut ve çarpıcı örneğidir. Bunun için biz, aradan geçen 7 asrı aşkın zamana rağmen, ecdadımızla aynı idealler uğrunda mücadele etmeyi sürdürüyoruz. Bunun için tek millet diyoruz, tek bayrak diyoruz, tek vatan diyoruz, tek devlet diyoruz.

SABIRLA HEDEFLERİMİZE ULAŞACAĞIZ

Atalarımız, "Ekşi koruk sabırla tatlı üzüm olur" der.Biz de, sabırla hedeflerimize doğru yürümeye devam edeceğiz. Ertuğrul Gazi'nin Osmanlı çınarını toprakla buluşturmasıyla Fatih'in İstanbul'u fethi arasında yaklaşık 1.5 asır vardır. Cumhuriyetimizin kuruluşunun üzerinden henüz bir asır bile geçmedi. Buna rağmen, kat ettiğimiz mesafeyi çok önemli, ama asıl menzilimizi düşündüğümüzde yetersiz görüyoruz.

MİLAT OLACAK

Türkiye, içine sıkıştırılmaya çalışıldığı kısır gündemlerden uzaklaştıkça, maziden atiye kurduğu köprüyü güçlendirdikçe büyümekte, gelişmekte, güçlenmektedir. Yeni yönetim sistemimiz, inşallah bu konuda bir milat olacaktır. Ecdadımız yıkarak, yok ederek değil inşa ederek, yaşatarak medeniyetler kurmuştur.Bugün Türkiye olarak biz de aynı yoldan gidiyoruz. Gerek ülkemizin içinde, gerek bölgemizde, gerekse dünyada kendimizle birlikte tüm kardeşlerimizin güvenliği, huzuru, refahı, geleceği için gece gündüz çalışıyoruz. Bu topraklarda Ertuğrul Gazi'nin temelini attığı, milletimizin asırlardır üzerine titreyerek bugünlere getirdiği emaneti, Allah'ın izniyle, bizden sonraki nesillere daha ileriye taşımış bir şekilde teslim etmekte kararlıyız. Bir ayağımızı kendi topraklarımıza sıkı sıkıya basarken, diğeriyle bölgemizi ve dünyayı, siyasetimizle, ekonomimizle, kültürümüzle nakış nakış işlemeyi sürdüreceğiz.

JAPONYA PRENSESİ AKİKO TÜRKİYE'YE GELDİ

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde Japonya Prensesi Akiko Mikasa'yı kabul etti. Yaklaşık bir buçuk saat süren görüşmenin içeriğine ilişkin herhangi bir açıklama yapılmadı.

BAŞKAN ERDOĞAN'DAN 'ROŞ AŞANA' MESAJI

Başkan Recep Tayyip Erdoğan Musevi vatandaşların Roş Aşana Bayramı'nı kutladı. Erdoğan yayımladığı bayram mesajında İbrani takvimine göre yılbaşını simgeleyen Roş Aşana vesilesiyle, Musevi vatandaşları tebrik ettiğini belirtti.

İZMİR'E TEBRİK MESAJI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, İzmir'in düşman işgalinden kurtuluşu nedeniyle de telgraf yayımladı. Cumhurbaşkanlığı Basın Merkezi'nden yapılan açıklamaya göre Erdoğan, İzmir'in kurtuluşunun 96'ncı yıl dönümü dolayısıyla Vali Erol Ayyıldız ile Büyükşehir Belediye Başkanı Aziz Kocaoğlu'nu gönderdiği telgrafla tebriklerini iletti.