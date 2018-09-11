Belarus’a Türkçe eğitim veren anaokulu

TBMM
Başkanı Binali Yıldırım
'ın başbakanlığı döneminde Belarus
'ta imzalanan işbirliği anlaşması ile yapımına başlanılan Türk kültürü ve Türkçe
'nin de öğretileceği 18 numaralı anaokulu hizmete açıldı. Binali Yıldırım şubat ayında Belarus'un başkenti Minsk'e resmi bir ziyarette bulunmuş ve ziyarette Türkiye
Maarif Vakfı ve Minsk Belediyesi işbirliği ile bir anaokulu yapılması anlaşması imzalanmıştı. Yıldırım'ın Meclis Başkanlığı döneminde de yakından ilgilendiği anaokulu, yapımının tamamlanmasının ardından açıldı. TÜRK KÜLTÜRÜ EĞİTİMİ
Minsk'in en modern ve donanımlı eğitim kurumlarından birisi olarak hizmet verecek 230 kişi kapasiteli anaokulunda, Türkiye'den görevlendirilen öğretmenler görev yapacak. Yüzme havuzunun bulunduğu bale ve bilgisayar derslerinin de verileceği anaokulunda ağır konuşma bozuklukları olan çocuklar da dahil olmak üzere toplamda 12 grubun eğitim alması planlanıyor.