Cumhur ittifakına bağlılığımız sürüyor

AK Parti
Sözcüsü Ömer Çelik, dün gerçekleştirilen AK Parti Merkez Yürütme Kurulu (MYK) Toplantısı sonrası gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu. Çelik'in açıklamalarından satır başları şöyle: YEREL SEÇİM HAZIRLIKLARI: Yerel seçim
lere dönük çalışmaları ele aldık. Tabii biz herhangi bir seçimden çıktığımız andan itibaren gerek stratejik olarak gerek hazırlıklar olarak her şeyi gözden geçiririz. AK Parti Genel Merkezi her zaman hazırdır. Önemli olan vatandaşın sesine kulak vermektir. Ekonomideki verileri kapsamlı bir şekilde değerlendiriyoruz. İTTİFAK OLACAK MI?:
Bu Cumhur İttifakı'nın ilkelerine bağlılığımızın sürdürüldüğünü ifade ettim. Cumhur İttifakı geçen dönemde Türk siyasetine çok önemli kazanımlar getirmiştir. Cumhur İttifakı'nın ilkelerine bağlılığımız sürmektedir. Sayın Bahçeli ve Sayın Genel Başkanımız arasındaki gelişmeler son derece verimli görüşmelerdir. Bu görüşmeler sürmektedir. Bugünlerde yeni görüşmeler olabilir mi? Her an olabilir. Liderlerin takvimlerine göre karar verilmektedir. Dolayısıyla liderlerin bir araya gelmesi her an mümkündür. Cumhur İttifakı'nın yerel seçimlerde nasıl bir mekanizmaya dönüşeceği konusunda verilmiş bir karar yoktur. MHP'NİN AF TEKLİFİ:
Afla ilgili olarak daha önce açıkladığımız çerçevede duruyoruz. Pozizyonumuzda bir değişiklik yok. KILIÇDAROĞLU'NUN ELEŞTİRİLERİ:
Sık sık tekrarladığı bir şey var. 15 Temmuz'a 'darbe girişimi' diyor, 20 Temmuz'a 'darbe' diyor. FETÖ'nün yurt dışındaki uzantıları darbe girişimini meşrulaştırmak için kontrollü darbe gibi birtakım argümanlar öne sürüyorlar. Bunun da taşıyıcılığını maalesef CHP
yapıyor. FETÖ ile meşru hükümeti aynı zeminde görüyorsa, biz bunu Yassıada zihniyeti olarak görüyoruz. CHP TABANI DAHA İYİSİNE LAYIK: Kılıçdaroğlu
öyle ya da böyle genel başkanlık koltuğunda bulunuyor. Sürekli şeref gibi kavramları kullanarak bitiriyor. Hala bu kavramlarla ilgili cüretkar ifadeler kullanmaya devam ediyor. Bir iddiada bulunuyor arkasından 'namertsiniz' diyor. 'Bu konudaki sözümü ispatlayacağım' diyor. Sonra bu kavramı alıyor çıkıyor buradan. En üslupsuz siyasetçi rekorunu kırmak üzeredir. Biz CHP tabanının daha iyisine layık olduğunu düşünüyoruz. Kılıçdaroğlu'nun konuşmasında şöyle bir cümle var; Sen dolar döviz baronlarına hizmet ediyorsun, bana dava aç ispat edeceğim diyor. Madem bizi dava açmaya davet ediyor. Sözleri için dava açıklacaktır. Bir kere daha verdiği cümlenin altında kalırsa kendisinin hangi sıfatla tanımlanmasına kendi karar versin. TERÖRLE MÜCADELEDE TUTUMUMUZ NET
Tahran'daki zirvede ateşkes önerisini getiren Türkiye olmuştur. İdlib ile ilgili mesela söz konusu olduğu zaman insani hassasiyeti korumasıdır. Rejimin nasıl saldırılar gerçekleştirdiğini hep beraber gördük. Rejim bu çatışmasızlık bölgesini yıkmak istiyor. Burada biz teröristlerle mücadele ediyoruz diyenlerin Türkiye gibi noktasal olarak terörle mücadele amacı taşımadığını görüyoruz. Bizim burada tutumuz net. İnsani hassasiyetin korunması ve meşru muhalif teröristlerin karıştırılmaması. DOLARLA KİRADA HUKUKİ TEDBİRE HAZIRIZ
Türkiye'nin bu son dönemde aldığı tedbirlerle birçok yerde Türk Lirası'na dönüldü. Anladığımız kadarıyla bazı AVM sahipleri bunu sürdürmeye devam ediyor. Kepenk kapatmak yanlıştır. Kepenk kapatma eylemini kesinlikle doğru bulmuyoruz. Dolayısıyla bir yandan AVM'lerin dolarla verdikleri konusunda adım atmaları gerekir ikincisi de kepenk kapatma konusuna rastlanmaması gerekiyor. Hukuken alınacak tedbirlere hazırız. TOPLANTI 2 SAAT 50 DAKİKA SÜRDÜ
Cumhurbaşkanı
ve AK Parti
Genel Başkanı
Recep Tayyip
Erdoğan başkanlığında
AK Parti Genel Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantı, 2 saat 50 dakika sürdü. AK Parti sözcüsü Ömer Çelik gündeme dair açıklamalarda bulundu.