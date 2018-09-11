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Cumhurbaşkanlığı'ndan açıklaması

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü , Twitter hesabı üzerinden açıklamasında bulundu.

Giriş Tarihi: 12.9.2018 01:32 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 02:07
Cumhurbaşkanlığı'ndan İdlib açıklaması

Kalın Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi;

'e yapılacak bir saldırı, insani felakete ve göç dalgasına yol açacak, siyasi çözüm arayışlarını baltalayacaktır. Bu sorunun bütün yükünü 'nin üzerine yıkmak, ne adildir ne de doğru. Cumhurbaşkanımızın çabası ortadadır. Herkesin sorumluluk alması bir zarurettir.

Batılı ülkelerin ' rejimi İdlib'de kimyasal silah kullanırsa müdahale ederiz' açıklaması anlamsızdır ve hiçbir caydırıcılığı yoktur. 'de yüz binlerce insan konvansiyonel silahlarla öldürüldü. Her tür ölümün önlenmesi esastır. Türkiye bunun mücadelesini vermektedir.

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Cumhurbaşkanlığı'ndan İdlib açıklaması
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