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’de yakalanan / üyeleri tutuklandı

'nin Keşan ilçesinde Keşan İlçe Emniyet Müdürlüğü KOM Grup Amirliği ekiplerince yapılan operasyonlarda yakalanan / üyeleri tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 09:55 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 09:56
Edirne’de yakalanan FETÖ/PDY üyeleri tutuklandı
KOM Grup Amirliği görevlilerince yapılan çalışmalarda Dörtyol Kavşağı mevkinde durdurulan araçta B.A. isimli sürücüyle birlikte haklarında / silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan yakalama emri bulunan ve illegal yollardan yurt dışına kaçmaya çalıştıkları belirlenen M.B., G.B., A.Ö. ve M.Ö. yakalandı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden A.Ö. ve araç sürücüsü B.A. tutuklanırken, M.Ö. adli kontrol kararı verilerek serbest bırakıldı. M.B. ve G.B. ise sevk edildikleri adli makamlarca soruşturmalarının yürütüldüğü Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü TEM Şube Müdürlüğüne teslim edildi.

Öte yandan KOM Grup Amirliği görevlilerince yapılan ayrı bir operasyonda ise Dörtyol Kavşağı'nda ağaçlık arazide yapılan kontrollerde ise 3 şüpheli yakalandı. Yapılan sorgulamada şahısların FETÖ/PDY silahlı terör örgütüne üye olmak suçundan aranan A.T., S.M. ve O.B. isimli zanlılar olduğu belirlendi. Yasa dışı yollarla yurt dışına kaçmaya çalıştıkları tespit edilen A.T., S.M. ve O.B. sevk edildikleri adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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Edirne’de yakalanan FETÖ/PDY üyeleri tutuklandı
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