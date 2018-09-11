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’nun Yargıtay kararına itirazı reddedildi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018
Enis Berberoğlu’nun Yargıtay kararına itirazı reddedildi
Yargıtay 17. Ceza Dairesi, yeniden CHP İstanbul Milletvekili seçilen hakkındaki davanın, "yasama dokunulmazlığı nedeniyle durması" yönündeki talebin reddine ilişkin karara yapılan itirazı reddetti. Yargıtay 16. Ceza Dairesi, durdurulan MİT TIR'larına ilişkin görüntüleri eski Cumhuriyet Gazetesi Genel Yayın Yönetmeni Can Dündar'a ilettiği iddiasıyla yargılandığı davada 5 yıl 10 ay hapisle cezalandırılan Berberoğlu hakkındaki davanın, "yeniden milletvekili seçilmesi nedeniyle durması" talebini reddetmişti. Karara Berberoğlu'nun avukatları itiraz etti. İtirazı görüşen Yargıtay 17. Ceza Dairesi de Berberoğlu'nun, "davanın durması" yönündeki talebini yerinde görmedi ve itirazı reddetti. Berberoğlu'nun tahliyesine karar verilmesi istemi ise dosyanın esas inceleme aşamasından sonra ele alınacak.
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Enis Berberoğlu’nun Yargıtay kararına itirazı reddedildi
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