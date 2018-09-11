Erdoğan önce ABD’ye sonra Almanya’ya gidecek

Başkan Recep Tayyip Erdoğan
, bu ay sonunda önce ABD'ye sonra Almanya
'ya ziyaret gerçekleştirecek. Erdoğan, 73. Birleşmiş Milletler (BM) Genel Kurulu çalışmalarına katılmak üzere 23-27 Eylül 2018 tarihleri arasında ABD'nin New York
şehrine gidecek.
BM Genel Kurulu tarafından açıklanan geçiçi programa göre Başkan Erdoğan, Genel Kurul'daki konuşmasını 25 Eylül'de Brezilya, ABD ve Ekvador devlet başkanlarının konuşmalarının ardından dördüncü sırada yapacak. İdlib için diplomatik çabalarını yoğunlaştıran Türkiye konuyu BM Genel Kurulu'na taşımaya hazırlanıyor. Erdoğan'ın, Genel Kurul'a hitabında özellikle İdlib'i gündeme getireceği belirtiliyor.
BM Genel Kurulu marjında ikili görüşmeler de gerçekleştirecek olan Başkan Erdoğan, Suriye'nin istikrarı ve Suriyelilerin geri dönmeleri için atılacak ortak adımları gündeme getirecek. Erdoğan, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'in Genel Kurul'a katılan hükümet başkanları onuruna bir öğlen yemeğine katılacak.
Ayrıca Erdoğan'ın, Genel Kurul'a ev sahipliği sıfatıyla ABD Başkanı Donald Trump
'ın liderler onuruna bir resepsiyon ve akşam yemeğine de katılması bekleniyor.
Başkan Erdoğan, 27-29 Eylül 2018 tarihlerinde ise Almanya'nın başkenti Berlin'e geçecek. Alman Şansölyesi Angela Merkel
ve Almanya Cumhurbaşkanı Frank-Walter Steinmeier ile bir araya gelecek.