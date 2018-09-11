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Son dakika: şüphelileri 'a kaçarken yakalandı

Son dakika haberi! 'de, Fetullahçı Terör Örgütü () şüphelisi 5 kişi, yasa dışı yollardan 'a gitmek isterken sınırda yakalandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 10:25 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 10:32
Son dakika: FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı

"Hudut kartalları" olarak bilinen 54. Mekanize Piyade Tugay Komutanlığı'na bağlı Hudut Birliği askerleri, 1. derece askeri yasak bölgede, 1'i çocuk 6 kişi tespit etti.

'a kaçma girişiminde bulunanların ihraç edilen eski Teğmen Mehmet Emin G, ihraç edilen röntgen teknisyeni İbrahim E, kamu bankasında çalışırken bağlantısı nedeniyle işten çıkarılan Ahmet Kemal G. ile ihraç edilen eski hemşire Gülay E. ile Sait O. oldukları belirlendi.

Şüpheliler gözaltına alınırken, grubun yanında bulunan çocuk zanlıların yakınlarına teslim edildi.

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Son dakika: FETÖ şüphelileri Yunanistan'a kaçarken yakalandı
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