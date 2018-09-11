FETÖ’cüler sınırı geçemeden yakalandı

FETÖ
üyesi olduğu belirlenince TÜBİTAK
'tan ihraç edilen ve Kocaeli'ndeki bir soruşturma kapsamında aranan eski astsubay Cumhur Mesut Akkaya, ailesiyle birlikte Kuzey Irak'a kaçmak istedi. Akkaya, 15 yaşındaki oğlu ve 11 yaşındaki kızı ile birlikte geldiği Şırnak'ın Uludere ilçesine bağlı Andaç köyü yakınlarından sınırı geçmeye çalışırken askerler tarafından yakalandı. Aynı bölgede yapılan kontrollerde yine TÜBİTAK'tan ihraç edilen ve hakkında "Yurt dışına çıkış yasağı" bulunan eski Astsubay Ömer Canbulat da yakalandı. Canbulat "yasadışı sınır geçiş" suçundan 3 bin lira para cezası ve yurtdışına çıkış yasağı ile serbest bırakıldı. Edirne'nin Yenikarpuzlu beldesinde Yunanistan'a kaçmaya çalışan 6 kişiden 3'ünün FETÖ şüphelisi olduğu öğrenildi.