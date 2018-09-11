FETÖ'nün 'ablası' Eskişehir'de yakalandı

Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik Eskişehir'de düzenlenen operasyonda, örgütün içerisinde 'abla' konumunda olduğu öne sürülen kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Zonguldak Ağır Ceza Mahkemesince yürütülen soruşturma kapsamında İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından operasyon düzenlendi. 'Terör örgütüne üye olmak' suçundan aranan ve örgüt içerisinde 'abla' konumunda olduğu düşünülen Nihal G. Alpu ilçesinde yakalandı. Gözaltına alınan zanlının jandarmadaki sorgusunun sürdüğü öğrenildi.

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