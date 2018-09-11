Japonya Prensesi Akiko Anıtkabir’i ziyaret etti

Türkiye'de bulunan Japonya Prensesi Akiko Mikasa, Ankara
'daki temasları kapsamında Anıtkabir'i ziyaret etti. Atatürk'ün mozolesine çelenk bırakarak saygı duruşunda bulunan Prenses Akiko
, daha sonra Misak-ı Milli Kulesi'ne geçerek, Anıtkabir Özel Defteri'ni imzaladı.
Prenses Akiko, daha sonra Türk-Japon Kültür Merkezi'ni ziyaret ederek vakfın yönetim kurulu ve öğrencileriyle bir araya geldi. Akiko, vakfın 20. kuruluş yıldönümü dolayısıyla babası Prens Takahiko'nun vakfın bahçesine 1993'te diktiği ağacın yanındaki alana bir hatıra ağacı dikti. Kırşehir'de Kaman Kalehöyük'te bulunan Japon Anadolu Arkeoloji Enstitüsü'nü ziyaret eden Prenses Akiko TBMM Başkanı Binali Yıldırım ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu ile bir görüşme gerçekleştirdi.
Türkiye'ye önceki gün gelen Prenses Akiko, Başkan Recep Tayyip Erdoğan
tarafından İstanbul'daki Yıldız Sarayı Mabeyn Köşkü'nde kabul edilmişti. Bazı etkinliklere katılacak olan Prenses Akiko, 14 Eylül'de Türkiye'den ayrılacak.