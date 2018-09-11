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'nde 76 yakalandı

'nde yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen Afganistan, Iran ve Pakistan uyruklu 76 yakalanırken, onlara organizatörlük yapan bir şahıs tutuklandı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 11:12
Kırklareli'nde 76 kaçak göçmen yakalandı
Edinilen bilgiye göre, Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'den Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy mevkinde devriye görevi gerçekleştirdi. Devriye görevi sırasında yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 4 ayrı grup tespit edildi. Jandarma ekipleri aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afganistan, Iran ve Pakistan uyruklu 76 i yakaladı.

Bir grubun bir araç içerisinde taşındığı bilgisine ulaşan ekipler, aracı durdurmak istedi. Bu sırada aracı kullanan şüpheli kaçmaya çalıştı. Uzun kovalamaca sonucunda durdurulan araçtan kaçak göçmenler çıkartıldı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen ve kaçmaya çalışan R.A ise gözaltına alınarak tutuklandı.

Kaçak göçmenler yapılan sağlık kontrolünün ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.
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Kırklareli'nde 76 kaçak göçmen yakalandı
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