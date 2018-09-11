Kırklareli'nde 76 kaçak göçmen yakalandı

Edinilen bilgiye göre, Kırklareli
Jandarma Komutanlığı ekipleri, Türkiye
'den Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı
mevkinde devriye görevi gerçekleştirdi. Devriye görevi sırasında yurda yasa dışı yollarla giriş yaptıkları belirlenen 4 ayrı grup tespit edildi. Jandarma ekipleri aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu Afganistan, Iran ve Pakistan uyruklu 76 kaçak göçmen
i yakaladı.
Bir grubun bir araç içerisinde taşındığı bilgisine ulaşan ekipler, aracı durdurmak istedi. Bu sırada aracı kullanan şüpheli kaçmaya çalıştı. Uzun kovalamaca sonucunda durdurulan araçtan kaçak göçmenler çıkartıldı. Organizatörlük yaptığı tespit edilen ve kaçmaya çalışan R.A ise gözaltına alınarak tutuklandı.
Kaçak göçmenler yapılan sağlık kontrolünün ardından Pehlivanköy Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.