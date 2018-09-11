Şehit olan torununun acısına dayanamadı

Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesine bağlı Çobanpınar köyü yakınlarındaki Meskan Tepe mevkisinden görevden dönen polisleri taşıyan zırhlı araç 3 Ağustos'ta PKK
'lı teröristlerin hedefi olmuştu. Teröristlerce yola tuzaklanan el yapımı patlayıcı, polis aracının geçişi sırasında infilak ettirilmişti. Hain saldırıda Özel Harekât Şube Müdürlüğü'nde görevli Recep Emre Yılmaz ve Mehmet Ali Doğan şehit olurken, Bayram Çiçek
'in (25) aralarında bulunduğu 7 polis de yaralanmıştı. Durumu ağır olan Bayram Çiçek, GATA'da tedavi altına alınmıştı. Ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Bayram Çiçek, saldırıdan 37 gün sonra şehit düştü. Şehidin 108 yaşındaki babaannesi Zeliha Çiçek
de torununun şehadet haberini alınca evinde fenalaştı. "İçim yanıyor" diyen Zeliha Çiçek, kaldırıldığı hastanede yaşamını yitirdi. Babaanne Çiçek'in yaşlılığa bağlı organ yetmezliği ve birçok hastalığı bulunduğu, Kahramanmaraş
Devlet Hastanesi'nde tedavisi sürerken bir hafta önce taburcu edilerek Afşin ilçesindeki evine gönderildiği öğrenildi. BABA OCAĞINDA TOPRAĞA VERİLECEK
İKI yıl önce Özel Harekât polisi olarak göreve başladığı öğrenilen Bayram Çiçek'in tek erkek kardeşinin de emniyet teşkilatında görevli olduğu belirtildi. Çiçek ve babaannesi bugün Afşin Ulu Cami'de öğle vakti düzenlenecek törenin ardından baba ocağı Arıtaş Mahallesi'nde toprağa verilecek.