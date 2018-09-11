Son dakika: İzmir’de kriptolu haberleşen 12 FETÖ’cüye baskın

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında silahlı örgüte üye oldukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Örgütün gizli haberleşme aracı ByLock programını kullandığı anlaşılan şüphelilerin, 2014 yılı sonrası örgütün finans kaynağı Bank Asya'da hesap artışının bulunduğu tespit edildi. Haklarında aleyhe beyan ve ihbar, KHK ile kapatılan Dernek ve Sendika üyeliği ile müzahir şirketlerde SGK kaydı bulunan 12 şüpheli için İzmir merkezli 3 ilde, 15 farklı adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bu sabah başlatılan operasyonda yakalama, gözaltı, arama-el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.