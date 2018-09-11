Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Son dakika: İzmir’de kriptolu haberleşen 12 FETÖ’cüye baskın

Son dakika: ’de kriptolu haberleşen 12 ’cüye baskın

Son dakika haberi! Cumhuriyet Başsavcılığı’nca Fetullahçı Terör Örgütü’nün kriptolu haberleşme uygulaması ’u kullandığı ve örgüte üye olduklarına dair çeşitli deliller elde edilen 12 şüpheli hakkında İzmir merkezli 3 ilde 15 farklı adreste eş zamanlı operasyon talimatı verildi.

Sema ALİM DALGIÇ
SEMA ALİM DALGIÇ Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 11.9.2018 11:11 Güncelleme Tarihi: 11.9.2018 11:15
Son dakika: İzmir’de kriptolu haberleşen 12 FETÖ’cüye baskın

Cumhuriyet Başsavcılığı'nca Fetullahçı Terör Örgütü'ne yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında silahlı örgüte üye oldukları tespit edilen 12 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Örgütün gizli haberleşme aracı programını kullandığı anlaşılan şüphelilerin, 2014 yılı sonrası örgütün finans kaynağı 'da hesap artışının bulunduğu tespit edildi. Haklarında aleyhe beyan ve ihbar, KHK ile kapatılan Dernek ve Sendika üyeliği ile müzahir şirketlerde SGK kaydı bulunan 12 şüpheli için İzmir merkezli 3 ilde, 15 farklı adreste eş zamanlı operasyon başlatıldı.

Bu sabah başlatılan operasyonda yakalama, gözaltı, arama-el koyma işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.

Son dakika: Bağ evinde basılmışlardı! Kendilerini bakın nasıl savundular

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Son dakika: İzmir’de kriptolu haberleşen 12 FETÖ’cüye baskın
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN