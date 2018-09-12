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Atama kararları 'de

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına Dr. getirildi. Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığına Mehmet Güllüoğlu atandı

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 06:30
Atama kararları Resmi Gazete'de

Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığı, Afet ve Acil Durum Yönetimi () Başkanlığı ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine ilişkin atama kararları 'de yayımlandı.

Türkiye Cumhurbaşkanı 'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanı kararlarına göre, Dijital Dönüşüm Ofisi Başkanlığına Dr. atandı.

AFAD Başkanlığına ise Mehmet Güllüoğlu'nun ataması gerçekleştirildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığında açık bulunan iş müfettişliklerine, yeterlik sınavında başarı gösteren İş Müfettiş Yardımcıları Duygu Arslan, Serdar Akyol, Gözde Begüm Akyol, Harun Serdar Akyel, Mustafa Karakaya ve Tuğçe Karakaya getirildi.

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