Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Dilek Güngör: Cumhuriyet’in flu dönemi araştırılsın!

: Cumhuriyet’in flu dönemi araştırılsın!

’nde geçtiğimiz günlerde yönetim değişikliği yaşandı. ’ın İcra Kurulu Başkanı ve ’ın Genel Yayın Yönetmeni olmasıyla bir anda , ve ’yi destekleyen bir yayın çizgisine oturan gazetede büyük bir operasyon başlatıldı. bugünkü köşesinde “Cumhuriyet’in flu dönemi araştırılsın” teklifinde bulunuyor.

Giriş Tarihi: 12.9.2018 10:18 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 10:21
Dilek Güngör: Cumhuriyet’in flu dönemi araştırılsın!

DİLEK GÜNGÖR'ÜN YAZISINDAN BAŞLIKLAR

Günlerdir ülkede bir Cumhuriyet tartışmasıdır aldı başını gidiyor. Gazetenin sahibi vakfın yönetimi değişince çarşı karışıverdi. Eski yönetim ve artıkları "etikbutik-özgürlük demokrasi- saray" diyerek konuyu saptırmaya çalışıyor. Yeni yönetim gazetenin Atatürk çizgisine döneceğini belirtiyor. Ben kimin daha Atatürkçü, kimin sol kılığında girmiş 'cü- sempatizanı- ikinci Cumhuriyetçi olduğuna değinmeyeceğim. Dikkatimi çeken bir mesele var. O da Cumhuriyet gazetesinin finans kaynakları... Rahmetli döneminde az çok biliyorduk. Çapanlar, Cinerler, Temizeller, Doğanlar... Asırlık gazetenin yaşaması için İlhan Selçuk birilerinin kapısını çalıyordu. Peki ya sonra?
Selçuk'u hapse tıktıranlar hatta ölümüne neden olanların işbirlikçileri gazete yönetimine gelince işler biraz karanlıklaştı.
Ne demek istediğimi biraz daha açayım...
Bir gazetenin temel 2 geliri vardır. Biri günlük gazete satışı, diğeri reklam geliri... Diğer gelirleri çok cüzidir.
Gazeteci kökenli olmadan Cumhuriyet Vakfı'nın İcra Kurulu Başkanlığı'na kadar çıkan eski yönetimden 'ın son vakıf toplantısında sunduğu mali tablolara bakınca sıradışılık göze çarpıyor.

YAZININ TAMAMI İÇİN TIKLAYINIZ

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Dilek Güngör: Cumhuriyet’in flu dönemi araştırılsın!
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN