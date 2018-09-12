Dink cinayeti sanığı Tuncel'in avukatı FETÖ davasında itirafçı oldu

Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) avukatlık yapılanmasına ilişkin soruşturmada tutuklanan, Hrant Dink cinayeti davasının sanığı Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu, "silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan tutuklu yargılandığı davada, etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma ihtimali ve tutuklu kaldığı süre dikkate alınarak tahliye edildi.

İstanbul 35. Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki duruşmaya, tutuklu sanık Erdoğan Soruklu'nun ve avukatının katıldığı öğrenildi. Duruşmada, sanık Soruklu'nun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanarak ifade verdiği ve tahliyesini talep ettiği belirtildi.

Mahkeme heyeti, sanık Soruklu'nun etkin pişmanlık hükümlerinden yararlanma ihtimali ve tutuklu kaldığı süreyi dikkate alarak, adli kontrol şartıyla tahliyesine karar verdi.

Heyet, adli kontrol hükümleri kapsamında, sanık hakkında yurt dışına çıkış yasağı konulmasına hükmetti. Duruşma, eksikliklerin giderilmesi amacıyla ertelendi.

İDDİANAMEDEN

İstanbul Cumhuriyet Başsavcıvekili Hasan Yılmaz tarafından hazırlanan iddianamede, Hrant Dink cinayeti davasının sanığı Erhan Tuncel'in avukatı Erdoğan Soruklu'nun OHAL kapsamında kapatılan İhracatc¸ı ve Sanayı·cı· İs¸adamları Dernegˆı·'nin ası·l u¨yesi olduğu, kızı Tugˆc¸e Soruklu'nun OHAL kapsamında c¸ıkarılan KHK ı·le kapatılan o¨zel Dr. Zeynel Abı·dı·n Erdem Anadolu Lı·sesı·'nde 2015/2016 egˆı·tı·m yılında kaydının bulundugˆu kaydediliyor.

İddianamede, sanığın FETÖ/PDY tero¨r o¨rgu¨tu¨ ı·le iltı·saklı olan s¸ahıslarla ve ByLock kullanan şüphelilerle yoğun irtibatının bulundugˆu ve 7 Haziran 2015'teki seçimlerde o¨rgu¨te müzahir Cı·han Haber Ajansı'na sec¸ı·m sonuc¸larıyla ilgili bilgi aktardığı ifade edilerek, Soruklu'nun FETO¨'ye ait kanalların Digiturk'ten c¸ıkarılmasından sonra 8 Ekim 2015'te u¨yeligˆini iptal ettirdigˆi, Bank Asya'daki hesabında 2014'te ciddi oranda meblağ artışı olduğu anlatılıyor.

İddianamede, Muhabere Elektronik S¸ube Mu¨du¨rlu¨gˆu¨'ne 25 Şubat 2017 tarihinde gelen Soruklu'ya ilişkin "Esenler Tekstilkent'te Erdogˆan Soruklu Avukatlık Bu¨rosunun Sahibi Avukat Erdogˆan Soruklu'nun FETO¨/PDY Tero¨r O¨rgu¨tu¨ ic¸inde hareket ettigˆi, ofisinde cemaatc¸ilerle toplandığı, cemaatc¸i avukatları is¸e aldıgˆı ve 15 Temmuz'dan sonra da hala cemaatc¸ilerin avukatlıgˆını üstlendiği, yanında çalıs¸an avukatlardan Onur C¸eliktas¸ isimli şahsın cemaatte ev abiligˆi yaptıgˆı, örgu¨tu¨n illegal is¸lerini yürüttüğü, Onur ve es¸inin cemaat evliligˆi yaptıkları, es¸inin de cemaat ablası olduğu, Onur isimli şahsın da cemaatc¸ilerin avukatlıgˆını hala devam ettirdiği'' şeklindeki ihbara yer veriliyor.

İfadesinde, Onur C¸eliktaş'ın yanında çalışan bir avukat olduğunu, kendisini pek tanımadığını öne sürerek, hakkındaki suçlamaları kabul etmeyen Soruklu'nun ''silahlı terör örgütüne üye olmak'' suçundan 7,5 yıldan 15 yıla kadar hapisle cezalandırılması isteniyor.