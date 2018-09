Emine Erdoğan’a Londra’da insanlığa hizmet ödülü verildi

BUGÜN NELER OLDU

Sivil toplum alanında aktif çalışmalar yürüten, Türkiye ve birçok ülkede hayatlara dokunup, yaralar saran ve himayesine aldığı çok sayıdaki proje ile uluslararası platformda kangren olmuş insani dramlara önemli çözümler geliştiren Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan , insanlığa yaptığı bu hizmetlerden dolayı dünyanın en prestijli ödülüne layık görüldü.Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi'nin bu yıl İngiltere'de gerçekleştirdiği Küresel Donörler Forumu kapsamında verilen "Hayırseverlik Mirası Ödülleri"nden "İnsani Hizmet Takdir Ödülü", Emine Erdoğan'a tevdi edildi. Londra Belediyesi'nin ev sahipliğinde Mansion House'ta dün düzenlenen törene hükümetlerin, yardım kuruluşlarının, vakıf temsilcilerinin yanı sıra araştırmacılar ve Müslüman yardımseverler katıldı.Forumun 10'cu yılında ilk kez düzenlenen ödüller kapsamında ödüle layık görülen ilk First Lady olan Emine Erdoğan, konuşmasında Türkiye'nin milli gelire oranla dünyada en çok insani yardım yapan ülke olduğunu vurguladı. Hayırseverliğin tanklardan daha etkili olduğuna dikkat çeken Emine Erdoğan, salondakilere "Sizler, kapitalizmin insan ruhunu duygusuzlaştırdığı bir dünyada, merhametin, vicdanın sesi olmaya çalışıyorsunuz" diye seslendi. Erdoğan, şunları kaydetti:Türkiye 3.5 milyon mülteciyi topraklarında misafir ediyor. Ülkeleri mamur hale gelinceye kadar mazlumlar gönül soframızın paydaşları. Türk milleti, güçlü vakıf geleneği olan, hayırsever bir toplum.Ödülü, insanlığın vicdanı olan işte bu aziz millet adına alıyorum. Bu anlamlı ödülün gerçek sahibi, din, dil, ırk ayrımı yapmaksızın, nerede bir çığlık varsa yüzünü oraya çeviren ülkemdir, devletimdir, milletimdir.Farklı olanı, ötekileştiren değil, zenginlik kabul eden büyük bir medeniyetin mensuplarıyız. Birimizin canı yandığında, diğerimiz de bunu hissediyor. Dünyanın bir köşesinde acı varsa, bu yüreğimize dokunuyor. Dünyanın bu çabaya gerçekten çok ihtiyacı var.Erdoğan, törende "yaratıcı işbirliği" alanında ödül alan THY ile "insani yardım" alanında ödül alan Kızılay'ı da tebrik etti.2001'den bu yana, özellikle Ortadoğu, acının, gözyaşının vatanı haline geldi. Medeniyet merkezi olmaktan çıkıp, masum çocukların, silahların gölgesinde yaşam mücadelesi verdiği bir coğrafya oldu. Myanmar'da yaşanan insanlık trajedisi, 21. yüzyılın en büyük ayıplarındandır. Orada şahit olduklarımı hayatım boyunca unutamayacağım. Keza, Filistinli, Yemenli kadınların feryatları, modern dünya tarafından ne yazık ki duyulmamaktadır. Benzer şekilde, Afrika'da sömürgeciliğin izleri, hala taze. Sekizinci yılına giren Suriye iç savaşında binlerce insan hayatını kaybetti. Milyonlarcası yerinden yurdundan edildi. Maalesef savaşı sona erdirecek bir ortak irade çıkmıyor.Küresel Donörler Forumu'na katılan yardım kuruluşu Muslim Aid'in üst düzey yöneticisi Jehangir Malik, Türkiye'nin dünya çapında insani yardım konusunda büyük rol üstlendiğini belirtti. Malik, Emine Erdoğan'a verilen ödülle ilgili, "Milyonlarca ödülü hak ediyor. Farklı ülkelere gidip haklı davalara yardımları takdire değer" dedi.Forumun organizatörlerinden, Londra'nın Barking İlçe Belediye Meclisi üyesi Saima Ashraf da şunları söyledi: "Bir kadın olarak kendisini destekliyorum çünkü kadınlar olarak dünyada rolümüz büyük. Bu ödülü hem bir First Lady olarak hak ettiğine inanıyorum, hem de Türkiye'nin insani yardım alanında yapmakta olduğu inanılmaz işler nedeniyle."Dünya Müslüman Hayırseverler Kongresi Direktörü Wasif Khan "O olmasaydı kimse Arakan'la, oradaki soykırımla ilgileniyor olmayacaktı. Şu anda orada neler olup bittiği uluslararası düzeyde biliniyorsa bu First Lady Erdoğan sayesindedir" diye konuştu.Forum Başkanı Paul Palmer ise "Mükemmel bir ibare var. 'Gizli hayırseverlik'. Bence bunun en iyi örneklerinden biri Türkiye'dir" dedi.Emine Erdoğan, uluslararası meseleler karşısında gösterdiği insani duyarlılıkların yanı sıra Türkiye'de de eğitim, sağlık, engelli sorunları gibi pek çok alanda hayırseverlik faaliyetlerinde bulundu. Eylül 2017'de Myanmar'ın Arakan eyaletindeki insanlık dramına dikkati çekmek üzere Bangladeş'teki Kutupalong Kampı'nı ziyaret eden Erdoğan, yardım dağıtmıştı. Vahşetin dünya kamuoyuna taşınması amacıyla CNN International'da "İnsanlık Rohingya Müslümanlarına Sırtını Dönmemeli" mesajı taşıyan bir makale kaleme almıştı. Dünya liderlerinin eşlerine de bu konuda bir mektup yazan Emine Erdoğan, BM'de Türkiye'nin mülteciler ve insani yardım politikalarını anlatmıştı. Erdoğan, can güvenliği tehditlerine rağmen Myanmar'a giderek, Arakanlı Müslümanlara uygulanan baskı ve şiddeti uluslararası kamuoyunun dikkatine taşımış ve yardım kampanyalarının başlatılmasına öncülük yapmıştı. Ayrıca çok sayıda lider eşini İstanbul'a davet eden Emine Erdoğan, dünya kamuoyuna Gazze'deki saldırıların sona ermesi çağrısı da yaptı