FETÖ'nün Deniz Kuvvetleri ve Sahil Güvenlik yapılanmasına yönelik operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığı personeline yönelik yürütülen FETÖ soruşturması kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekiplerince gözaltına alınan şüphelilerden 5'i, emniyetteki ifade işlemlerinin ardından adliyeye getirildi.

Soruşturmayı yürüten cumhuriyet savcısına ifade veren şüphelilerden 4'ü, tutuklama talebiyle Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildi.

Bir şüpheli ise itirafçı olup etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanmak istediğini belirtmesi üzerine adli kontrol şartıyla serbest bırakılma talebiyle hakimliğe gönderildi.

Ankara 5. Sulh Ceza Hakimiliğince sorgulanan şüphelilerden 4'ü tutuklanarak Sincan Cezaevi'ne gönderildi.

- Soruşturma

Deniz Kuvvetleri Komutanlığı ile Sahil Güvenlik Komutanlığındaki FETÖ soruşturması kapsamında, 3 Eylül'de 8'i muvazzaf olmak üzere 13 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmişti.

FETÖ'nün "mahrem imamları" ile kontörlü ve ankesörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri ve örgütle irtibatları tespit edilen 13 kişi hakkında Ankara merkezli 8 ilde operasyon başlatılmıştı.