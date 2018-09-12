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İngiltere: Erdoğan’a kesinlikle katılıyoruz

Giriş Tarihi: 12.9.2018
İngıltere'nın Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Cumhurbaşkanı 'ın gazetesinde ile ilgili kaleme aldığı makaleye atıfta bulunarak, "Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz" diye konuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Pierce, "Esad ve Rusya'nın İdlib'e saldırması ya da Türkiye'nin teröristleri ayırt edip onlarla mücadele etmesi arasında bir tercih yapmamız gerek. Türkiye'nin İdlib için bir planı var, muhalifler teröristlerle mücadele ederken rejim onlara saldırmayacak. Konseyin bunu konuşuyor olması gerek" dedi.
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İngiltere: Erdoğan’a kesinlikle katılıyoruz
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