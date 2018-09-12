İngiltere: Erdoğan’a kesinlikle katılıyoruz

İngıltere'nın BM
Daimi Temsilcisi Karen Pierce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
'ın Wall Street Journal
gazetesinde İdlib
ile ilgili kaleme aldığı makaleye atıfta bulunarak, "Erdoğan'a kesinlikle katılıyoruz" diye konuştu. Birleşmiş Milletler Güvenlik Konseyi'nde konuşan Pierce, "Esad ve Rusya'nın İdlib'e saldırması ya da Türkiye'nin teröristleri ayırt edip onlarla mücadele etmesi arasında bir tercih yapmamız gerek. Türkiye'nin İdlib için bir planı var, muhalifler teröristlerle mücadele ederken rejim onlara saldırmayacak. Konseyin bunu konuşuyor olması gerek" dedi.