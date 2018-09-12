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Son dakika: Cumhuriyet Başsavcısı düğmeye bastı! 8 kişi hakkında flaş karar

Son dakika haberi... Cumhuriyet Başsavcılığınca, TKP/Kıvılcım Terör Örgütü ile irtibatları tespit edilen 8 kişiye gözaltı kararı verildi. Gözaltı talimatı olan 1’i vatandaşı toplam 4 şüpheli gözaltına alındı.

İHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 11:10 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 11:29
Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı düğmeye bastı! 8 kişi hakkında flaş karar

Cumhuriyet Başsavcılığınca TKP/Kıvılcım Terör Örgütü ile irtibatları tespit edilen 8 şüpheli hakkında 12.09.2018 tarihinde gözaltı kararı verildi. Gözaltı talimatı olan 1'i vatandaşı toplam 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte.

Yakalanan şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyal ve örgüt ile iltisaklı doküman ve yayınların incelenmesine devam edilmekte.

Ayrıca, şüphelilerin çocuk ve gençlere yönelik yaz okulu adı altındaki eğitim merkezi faaliyetlerinin içeriğinin de aynı kapsamda soruşturulduğu kaydedildi.

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Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı düğmeye bastı! 8 kişi hakkında flaş karar
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