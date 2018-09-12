Son dakika: Ankara Cumhuriyet Başsavcısı düğmeye bastı! 8 kişi hakkında flaş karar

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca TKP/Kıvılcım Terör Örgütü ile irtibatları tespit edilen 8 şüpheli hakkında 12.09.2018 tarihinde gözaltı kararı verildi. Gözaltı talimatı olan 1'i Avusturya vatandaşı toplam 4 kişi gözaltına alındı. Şüphelilere yönelik işlemler Ankara Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülmekte.

Yakalanan şüphelilerin bulundukları adreslerde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital materyal ve örgüt ile iltisaklı doküman ve yayınların incelenmesine devam edilmekte.

Ayrıca, şüphelilerin çocuk ve gençlere yönelik yaz okulu adı altındaki eğitim merkezi faaliyetlerinin içeriğinin de aynı kapsamda soruşturulduğu kaydedildi.