‘Suriye için herkes elini taşın altına koymalı’

(İran'daki Astana Süreci Zirvesi) Bizim de beklemediğimiz biçimde Tahran'daki görüşmelerin müzakere kısmı canlı yayımlandı. Bu da aslında bir hayra vesile oldu. Özellikle Cumhurbaşkanımızın insani duyarlılık konusunda ve İdlib
'e saldırının engellenmesi için nasıl gayret içinde olduğunu bütün dünya da görmüş oldu.
İdlib konusunda Türkiye'nin çaba göstermesi yeterli değildir, dünya kamuoyunun da elini taşın altına koyması gerekir ama bunu ciddiyetle yapması gerekiyor. Bizim çağrımız, bütün dünya kamuoyunun bu konuda eşgüdüm ve koordinasyon içinde hareket ederek İdlib'e yönelik muhtemel bir saldırıyı durdurmasıdır. Burada bütün silahlarla ölümlerin tamamen durdurulması çağrısı yapılmalı, Esad ve destekçiklerine yönelik başka girişimler devreye sokulmalı.
(İstanbul'daki Türkiye, Rusya, Almanya ve Fransa zirvesi) Bu cuma zirvenin ön hazırlık toplantısı yapılacak. Amaç Suriye başta olmak üzere bölgesel meseleleri eşgüdüm halinde ele almak. Bunun somut neticeler çıkartacağına inanıyoruz. İdlib'deki gelişmeleri dikkate alınca belki bu toplantının ve zirvenin önemi biraz daha artmış olacak. Dörtlü zirveden önce New York
'ta da Cumhurbaşkanımızın dünya liderleriyle görüşmeleri olacak.
(Kaç mülteci gelir?) Gelecek dalganın şeklini, büyüklüğünü şu anda kestirmek zor. Umarız önümüzdeki günlerde İdlib konusunda bir ateşkes olur ve acil durumla karşı karşıya kalmayız. Türkiye üzerine düşeni yapmaya devam edecek ama bunun bir sınırının olduğunu herkes bilmeli.
Özellikle ekonomi ile ilgili de Hazine ve Maliye Bakanımızın da bir sunumu oldu. Türkiye'deki pozitif yatırım ortamının devam ettiğini belirtmek istiyorum. İkinci çeyrek büyümemiz de 5.2 oranında geldi, bu da Türk ekonomisinin dışarıdan ve içeriden gelen olumsuz etkilere rağmen Türk ekonomisinin büyümeye, üretmeye devam ettiğini gösteriyor. Önümüzdeki günlerde alınacak tedbirler sürecek. Cumhurbaşkanımızın da New York'ta yatırımcılarla bir toplantısı olacak. Türk ekonomisiyle ilgili bir panik havasının olmadığını özellikle ifade etmek istiyorum. Bu türbülansın da aşılacağından eminiz. CENEVRE'DE İLERLEME KAYDEDİLDİ
ASTANA sürecinin garantörü ülkeleri Türkiye, Rusya ve İran heyet başkanları, 10-11 Eylül'de Cenevre
'de BM Genel Sekreteri Suriye Özel Temsilcisi Steffan de Mistura ile bir araya geldi. Dışişleri Bakanlığı
'ndan yapılan açıklamada, görüşmede, Suriye krizine siyasi bir çözüm bulunması çabaları kapsamında önemli bir aşama teşkil eden Anayasa Komitesi'nin oluşumu ve usul kurallarının ele alındığını belirtti. Açıklamada, "Bu bağlamda, rejim ve muhalefet tarafından önerilen listelere ilişkin ilke mutabakatı teyit edilmiş, teşkil edecek gruplardan üçüncüsü olan sivil toplum grubunun oluşumu istişare edilmiştir. Süreç Astana garantörleri arasında teknik düzeyde görüşmelerle devam ettirilecektir" denildi. ANKARA