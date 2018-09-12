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Terörist itiraf etti, vurdu!

Güvenlik güçlerine teslim olan teröristin ifadeleri doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan sığınak belirlendi. 'ndaki büyük sığınak, hava harekatıyla imha edildi. Sığınağın vurulma anı da anbean görüntülendi

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 15:40 Güncelleme Tarihi: 12.9.2018 16:12
Terörist itiraf etti, TSK vurdu!

Teslim olan teröristin ifadeleri doğrultusunda belirlenen Irak'ın kuzeyindeki bir sığınak, Türk Silahlı Kuvvetlerinin () hava harekatıyla imha edildi.

AA muhabirinin edindiği bilgiye göre, güvenlik güçlerine teslim olan bir teröristin ifadeleri doğrultusunda, Irak'ın kuzeyindeki Metina bölgesinde bölücü terör örgütü tarafından kullanılan bir sığınak belirlendi.

'ndaki büyük sığınak, 9 Eylül'deki hava harekatıyla imha edildi. Teröristlere önemli zayiat verilen sığınağın vurulma anı da anbean görüntülendi.

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Terörist itiraf etti, TSK vurdu!
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