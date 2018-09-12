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'a kaçmaya çalışan şüphelileri tutuklandı

Balıkesir'de, yasa dışı yollardan 'a gitmeye çalışırken yakalanan Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması (/) şüphelilerinin de yer aldığı 14 kişiden emniyetteki işlemleri tamamlanan 5'i, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 12.9.2018 21:54
Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri tutuklandı

Alınan bilgiye göre, 9 Eylül'de düzenlenen operasyonla gözaltına alınan 14 şüpheliden 5'inin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

ŞüphelilerdeAntalyalya Emniyet Müdürlüğünde komiserlikten ihraç edilen Serdar Okur, Antalya Ceza İnfaz Kurumunda infaz koruma memuruyken ihraç edilen Abdullah Mahir Okur, Van Başkale İlçe Jandarma Komutanlığında görevliyken ihraç edilen Servet Ataseven, Ankara Beytepe Jandarma Okullar Komutanlığında teğmenken ihraç edilen Enes Özgen ve Ankara'da örgüte ait kapatılan özel etüt merkezinde öğretmenlik yapan Niyazi Üçok, adliyeye sevk edildi.

Savcılık sorgusu tamamlanan şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Gözaltındaki 9 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürdürülüyor.

Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri yakalandı

OLAYIN TARİHİ

Ayvalık İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 9 Eylül'de ülke genelinde /'ye üye olmaktan işlem yapılmış ve bazıları aranan şüphelilerin, Ayvalık girişinden deniz yoluyla 'ın Midilli Adası'na kaçacakları bilgisi üzerine çalışma başlatmıştı.

Belediyeye ait olan Lale Adası girişindeki piknik alanına, farklı zaman aralıklarında birbirlerinden bağımsız aile grupları gelerek alanda bulunan bir piknik masasının etrafında piknik yapıyor görüntüsünde toplanmıştı.

Piknik alanına yaklaşık 200 metre mesafede, deniz kenarında eski midye fabrikası iskele bölümüne gelecek bir tekneyi beklemeye başlayan 7'si erkek 12 şüpheliyle yanlarındaki 4 çocuk ve bu şüphelileri piknik alanına araçla getiren 1'i kadın 2 kişi yakalanmıştı.

Yapılan incelemelerde şüphelilerden 9'unun FETÖ/PDY'den kaydının olduğu, 9 şüpheliden 2'sinin emniyetten, 3'ünün 'den, birinin de infaz koruma memurluğundan ile ihraç edildiği, 1 şüphelinin adli makamlarca arandığı tespit edilmişti.

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Yunanistan'a kaçmaya çalışan FETÖ şüphelileri tutuklandı
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