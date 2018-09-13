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ve Kanunlar Genel Müdürlüğünün ismi değişti

bağlı ve Kanunlar Genel Müdürlüğünün ismi "Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü" olarak değiştirildi.

Giriş Tarihi: 13.9.2018 09:24
Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğünün ismi değişti
"Bazı Cumhurbaşkanlığı Kararnamelerinde Değişiklik Yapılması Hakkında Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı. Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla yayımlanan kararnameye göre, ve Kanunlar Genel Müdürlüğünün ismi Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğü olarak yeniden düzenlendi.

Öte yandan, mevzuatta Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğüne yapılan atıflar Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürlüğüne, yine Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürüne yapılan atıflar Hukuk ve Mevzuat Genel Müdürüne yapılmış sayılacak.
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Askeri Adalet İşleri ve Kanunlar Genel Müdürlüğünün ismi değişti
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