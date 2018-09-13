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Bazı dış temsilciliklere atanan büyükelçiler belli oldu

nda bazı büyükelçiliklere ve daimi temsilciliklere atamalar yapıldığı, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun bazı büyükelçileri arayarak yeni görev yerlerini tebliğ ettiği öğrenildi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018 10:05 Güncelleme Tarihi: 13.9.2018 10:09
Bazı dış temsilciliklere atanan büyükelçiler belli oldu

AA muhabirinin diplomatik kaynaklardan edindiği bilgiye göre, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu dün gece bazı büyükelçileri telefonla aradı ve yeni görev yerlerini tebliğ ederek hayırlı olsun dileklerini iletti.

Buna göre, eski müsteşar yardımcılarından Cihad Erginay Türkiye'nin Madrid Büyükelçiliğine, Kaan Esener Türkiye'nin Avrupa Konseyi Nezdindeki Daimi Temsilciliğine, Mehmet Kemal Bozay Türkiye'nin Avrupa Birliği (AB) Nezdindeki Daimi Temsilciliğine, Murat Ateş Brazilya Büyükelçiliğine, Ümit Yardım Viyana Büyükelçiliğine atandı.

Ayrıca, Konsolosluk İşleri Genel Müdürü Mehmet Samsar Moskova Büyükelçisi, Kafkasya Orta Asya Rusya ve Genel Müdürü Şefik Vural Altay Buenos Aires Büyükelçisi olarak görevlendirildi.

Bakan Çavuşoğlu'nun ataması yapılan büyükelçileri aramaya devam ederek yeni görevlerini bildireceği öğrenildi.

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Bazı dış temsilciliklere atanan büyükelçiler belli oldu
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