O şehit annesi: 15 Temmuz’u son nefesimi verene dek anlatacağım

FETÖ
'nün 15 Temmuz
darbe girişiminde Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde atılan bombayla 17 yaşında can vererek, darbenin en küçük şehidi olan Mutlucan Kılıç'ın annesi Yıldız Kılıç, 2 yıldır mahkeme salonlarında adalet nöbeti tutuyor. Her gün elinde oğlunun fotoğrafıyla Sincan'daki mahkemeye giden ve önceki gün yine duruşma salonunda oğlunu şehit eden eski pilot Müslim Macit'e "Hain ayağa kalk ve gözlerimin içine bak" diye haykırmasıyla gündeme gelen acılı anne SABAH'a konuştu: GÖZÜMLE HESAP SORDUM
8 yıl bekleyip, yıllar sonra mucize gibi kucağıma aldığım oğlum 'Anne darbe yapılıyormuş, Cumhurbaşkanımız çağırıyor' deyip gitti. Sabaha kadar ulaşamadım, telefonda 'Mutlu şehit' denildi. 17 yaşında 81 milyona siper oldu. Geçen gün avukatımız oğlumun şehit edildiği anın videosunu izletti, üzerine bomba bırakmış katiller. Her gün o videoyu izliyor, resmine bakıyor, mahkemenin yolunu adalet ve ülkem için tutuyorum. 700 günü aşkındır bu salonda oğlumu şehit eden o katillerin gözlerine bakıyorum. Gözlerimle hesap soruyorum.
Sincan'da geçen 2 yılda çok şey yaşadım. Her sabah oğlumu şehit edenlerle göz göze gelmek için gidiyordum, 2 yılın sonunda oldu. Katiller sözle ve bedensel hareketlerle bizi sürekli taciz ediyor. Düşünün ki biri hem oğlunuzu katlediyor hem de 'Oh olsun' bakışlarıyla ikinci kez sizi yaralıyor. Aileleri ve avukatları da dışarıda bizi tehdit ve taciz ediyor. Ama bu al bayrağa oğlumu verdim tehdit caydırır mı? MAHKEME BAŞKANINDAN DESTEK
O katilin gözlerine oğlumun, 250 şehidin ve 81 milyonun hesabını sormak için baktım. Haine söylediklerimin sonunda mahkeme başkanı 'Asil duruşunu bozma kızım. Sizin ve yitirdiğiniz evlatlarınızın hesabının misliyle sorulacak. Her zaman bugün ki gibi dik dur çünkü devlet sizinle' dedi. Ben 2 yıldır ilaç ve destekle ayakta duran bir anayım. Oğlumu toprağa verdiğim gün yemin ettim kıyamete kadar 15 Temmuz'u anlatıp, devletimle birlikte adaleti arayacağım.