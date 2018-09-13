Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Sakarya zaferi’ni kutladı: Mücadelemizin en parlak zaferi

zaferi’ni kutladı: Mücadelemizin en parlak zaferi

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 13.9.2018
Sakarya zaferi’ni kutladı: Mücadelemizin en parlak zaferi
Başkan , 13 Eylül Zaferi'nin yıl dönümü dolayısıyla mesaj yayımladı. Sakarya Zaferi'nin istiklal mücadelesinin seyrini değiştirdiğine ve askeri ve siyasi sonuçlarıyla aziz millet için önemli bir dönüm noktası olduğuna dikkat çeken Erdoğan mesajında, "Türkiye Cumhuriyeti'ne uzanan yolda azim ve inançla elde edilen tüm zaferler, aziz milletimizin fedakarlığı, vatan ve bayrak sevgisi, istikbalimiz için bir ilham vesilesi olmaya ve yolumuzu aydınlatmaya devam edecektir" ifadelerine yer verdi.

DÖVİZLE KİRAYA SON
Bu arada Başkan Erdoğan, 'lerde dövizle kira olayına el koydu. 'nin haftabaşı yapılan MYK toplantısında konunun vatandaşta yarattığı mağduriyete dikkat çekilmesi üzerine "Dövizle kira işine son vereceğiz, kararlıyız" diyen Erdoğan, bu konuda çalışılması talimatını verdi.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Sakarya zaferi’ni kutladı: Mücadelemizin en parlak zaferi
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN