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'ye düzensiz göç azaldı

Avrupa Birliği () sınır koruma ajansı FRONTEX, 2018'in ilk altı ayında kıtaya düzensiz göçün bir önceki yıla göre yüzde 40 azaldığını duyurdu.

Giriş Tarihi: 14.9.2018 14:20
AB'ye düzensiz göç azaldı

Yazılı bir açıklama yaparak 2018'in ilk altı ayına ilişkin düzensiz göç ile ilgili verileri paylaşan FRONTEX, bir önceki yılın aynı dönemine göre 'ye giren düzensiz göçmen sayısının yüzde 40 azaldığını bildirdi.

Göçmen baskısının Batı Akdeniz rotasına kaydığı, bu rotadan giriş yapan düzensiz göçmen oranının bir önceki yılın aynı dönemine göre iki katına çıktığı ifade edildi.

Öte yandan, merkez Akdeniz rotasından gelen düzensiz göçmen sayısında ise yaklaşık yüzde 80 azalma olduğu kaydedildi.

İSPANYA'YA İKİ KAT ARTTI

'ya ulaşan düzensiz göçmen sayısı ise bir önceki yılın aynı dönemine göre iki katına çıktı.

İtalya'nın göçmen karşıtı yeni hükümetinin Libya'dan gelen göçmenleri kabul etmemesinin düzensiz göçmen sayısındaki düşüşte ve göçmenlerin İspanya'ya yönelmesinde etkili olduğu düşünülüyor.

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AB'ye düzensiz göç azaldı
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