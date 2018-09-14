Emine Erdoğan’a ‘insani hizmet’ tebriği

Dünya çapında yaptığı sivil toplum çalışmaları ve insani hizmetlerinden dolayı Londra'da düzenlenen Küresel Donörler Forumu kapsamında 'Hayırseverlik Mirası Ödülleri'nde bu yıl ilk kez verilen 'İnsani Hizmet Takdir Ödülü
'nü alan Başkan Recep Tayyip Erdoğan
'ın eşi Emine Erdoğan'a tebrik mesajları yağıyor. BARIŞÇIL DÜNYA İÇİN
Erdoğan, dünyanın birçok ülkesinden kendisine gönderilen tebrik mesajlarına sosyal medya hesabı üzerinden tek tek yanıt verdi. Malezya Başbakan Yardımcısı Azizah Wan İsmail'in "İnsani Hizmet Takdir Ödülü'nü alan Türkiye'nin 'First Lady
'si Emine Erdoğan'a tebrikler" mesajı için Erdoğan, "Sevgili kız kardeşim, nazik dilekleriniz için çok teşekkür ederim. Dilerim daha barışçıl ve müreffeh bir dünya için birlikte çalışmaya devam ederiz" dedi. Avrupa Rohingya Konseyi (ERC) Başkanı Dr. Hla Kyaw ise Erdoğan'ı, "Halkımız Arakanlılara verdiğiniz samimi, her şeyden öte olağanüstü dayanışmayı asla unutamaz" diyerek tebrik etti.