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Son dakika: 'nün ' yapılanması'nın sözde üst düzey yöneticisi 'da yakalandı

Son dakika haberi! 'nın Salihli ilçesinde, polis tarafından düzenlenen operasyonda, /PDY'nin ' yapılanması'nda sözde 'üst düzey yönetici' olduğu ileri sürülen Y.A., gözaltına alındı.

DHA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018 15:19 Güncelleme Tarihi: 14.9.2018 15:59
Son dakika: FETÖ'nün 'Gürcistan yapılanması'nın sözde üst düzey yöneticisi Manisa'da yakalandı

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat, Terörle Mücadele ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele şubesi ekipleri, ortaklaşa yaptığı çalışmada, hakkında /PDY'nin şifreli haberleşme programı 'ByLock'u kullandığı gerekçesiyle yakalama kararı bulunan ve örgütün ' yapılanması'nda sözde 'üst düzey' yönetici olduğu öne sürülen Y.A.'nın, Salihli'de olduğunu belirledi. Y.A.'nın bulunduğu eve bu sabah operasyon düzenlendi. Gözaltına alınan Y.A.'nın evinde ve üzerinde yapılan aramalarda ele geçirilen dijital malzelere incelenmek üzere el koyuldu. Y.A., Salihli Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra işlemleri için İl Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.

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Son dakika: FETÖ'nün 'Gürcistan yapılanması'nın sözde üst düzey yöneticisi Manisa'da yakalandı
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