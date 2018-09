Gülen'in cinsel istismar sanığı yeğenleri için iade talebi

Erzurum'da 15 yaşındaki S.K.'ye cinsel istismarda bulundukları iddiasıyla FETÖ elebaşı Fetullah Gülen'in yeğenleri Ammar ve Selahaddin Gülen'in de yer aldığı 12 sanığın yargılanmasına devam edildi. Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkileri Genel Müdürlüğü Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu tarafından ABD'de olan Selahaddin Gülen ve Ammar Gülen'in iadesi için başvuruda bulunuldu. ABD'nin yetkili makamlarınca başvuru talebine henüz cevap verilmezken, mahkeme Gülen kardeşlerin kırmızı bültenle yakalama emirlerinin devamını kararlaştırdı.

Merkez Aziziye ilçesine bağlı Gezköy Mahallesi'nde oturan S.K., 29 Ekim 2007'de Dadaşkent Polis Merkezi'ne başvurarak birçok erkek tarafından tehdit edilerek cinsel istismara uğradığını söyledi. Psikolog raporlarına göre, 'donuk zekaya' sahip olan ve 'hafif mental retardasyon' tanısı konulan S.K.'nin isimlerini verdiği 9 kişiden 8'i tutuklandı. Yetiştirme yurdunda kalan S.K., kendisini erkekler ilişkiye zorladıkları ve istismarda bulundukları ididasıyla anne ve babasının da aralarında yer aldığı 85 kişinin ismini verdi. 10 yaşından itibaren karşılaştığı istismar olaylarını teker teker ve isimleri ile anlatan S.K.'nin rapor haline getirilen bu görüşme kayıtları Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı'na gönderildi. Yurttaki psikolog ve sosyal hizmet uzmanının yeri değiştirilirken, yurt müdürü hakkında farklı iddialarla soruşturmalar açıldı ve Kastamonu'ya atandı.

SAŞSAVCI VEKİLİ AKSAKAL'DAN 63 KİŞİ HAKKINDA TAKİPSİZLİK

Cinsel istismar mağduru S.K. de Nene Hatun Kız Yurdu'ndan alınarak Şanlıurfa Kadın Sığınma evine gönderildi. Savcı Mustafa Kızılateş tarafından yürütülen soruşturmada 9 kişi hakkında Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. S.K.'ye istismarda bulunduğu iddia edilen, aralarında Fetullah Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen, oğulları Ammar ile Selahaddin Gülen'in olduğu şüphelilerin dosyası ise Cumhuriyet Başsavcıvekili Taner Aksakal'a verildi. Soruşturma kapsamında Gülen'in kardeşi Seyfullah Gülen ile ilgili iktidarsız olmadığına dair rapor veren doktor 'terör örgütü üyesi' iddiasıyla dinlemeye alındı. 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'ndeki dava 8 Kasım 2012'de tüm sanıkların beraati ile sonuçlandı. Taner Aksakal ise 63 kişi hakkında takipsizlik kararı vererek dosyayı kapattı.

DOSYA 10 YIL SONRA YENİDEN AÇILDI

Sahte belgeler ve usulsüz olarak kapatılan 'utanç dosyası' 10 yıl sonra yeniden açıldı. FETÖ izi çıkan dosya ile ilgili yeniden derin bir soruşturma başlatan Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı, usulsüzlükleri tek tek ortaya çıkardı. Başlatılan soruşturmada 28 Kasım 2014'te ölen Seyfullah Gülen (72) için takipsizlik kararı verilirken, firari olan oğulları Ammar Gülen (36) ile Selahaddin Gülen'in (27) de aralarında bulunduğu A.K., A.S., E.Y., M.K., N.A., M.E., R.T., S.E., V.A. ve Z.S. hakkında, Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Sanıkların 'çocuğun zincirleme şekilde nitelikli cinsel istismarı' suçundan 30-42 yıl kadar, 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ise 4,5 yıldan 15 yıl 9 aya kadar hapsi istendi. İddianamede, S.K.'nin Samanyolu TV ana haber spikeri olan 'Kemal' olarak tanınan Kevser Gülen'in kardeşleri olan Ammar ve Selahaddin Gülen'in anal yoldan ilişkiye girdiği yönündeki ifadesine yer verildi.

ABD İADE TALEBİNE CEVAP VERMEDİ

Erzurum 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dün görülen 4'üncü celsede sanık avukatları hazır bulundu. Mahkeme Başkanı Server Şimşek, Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkileri Genel Müdürlüğü Suçluların İadesi ve Hükümlü Nakli Bürosu tarafından, ABD vatandaşı olan ve Florida eyaletinde yaşayan Selahaddin Gülen ile Amerika'ya kaçan Ammar Gülen'in iadesi için başvuruda bulundulduğunu açıkladı. Başkan Şimşek, ABD yetkili adli makamlarından geçen 18 Mayıs'ta yapılan başvuruya henüz yanıt verilmediğini bildirdi. Mahkeme heyeti, Ammar ve Selahaddin Gülen kardeşlerin kırmızı bültenle yakalama emirlerinin devamına, iade talepnamesinin dönüşünün beklenmesine karar vererek duruşmayı eksikliklerin tamamlanması için erteledi.

AKSAKAL VE OFLUOĞLU FETÖ ÜYELİĞİ İDDİASI İLE İHRAÇ EDİLDİ

Öte yandan o dönem Gülen'in kardeşi ve yeğenlerinin cinsel istismar davasının kapatılması için sahte evrak düzenleyen ve görevi kötüye kullanan 16 polis memurunun ise 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde yargılamaları devam ediyor. Utanç dosyasını kapatan dönemin Başsavcıvekili Taner Aksakal ile beraat kararı veren 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi Başkanı Erol Ofluoğlu, FETÖ üyesi oldukları iddiasıyla meslekten ihraç edildi.