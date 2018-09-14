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’i savunmaya hazır

’de sular iyice ısındı. komutanlarından Mahmut Süleyman “’nden teklif gelirse İdlib’i birlikte savunabiliriz” dedi

Uğur YILDIRIM
UĞUR YILDIRIM Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 14.9.2018
ÖSO İdlib’i savunmaya hazır
kentinin havadan ve karadan vurulmasıyla birlikte Suriye'nin kuzeyinde büyük bir askeri hazırlık başladı. Suriye ordusunun kentin güneyine ve Hama kırsalına büyük bir askeri yığınak yapmasıyla birlikte İdlib'deki muhaliflerde savaş pozisyonuna geçti. Bölgede suların ısınmasıyla birlikte Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) de Suriye sınırına büyük bir askeri sevkiyat yaptı. Doğu ve Batı illerinden yola çıkan fırtına obüs topları ile tank birlikleri, askeri tırlara geniş güvenlik önlemleri altında 'e getirildi. Obüs topları ile tanklar İdlib sınırına konuşlanacak. Özgür Suriye Ordusu () askerleri de Suriye Rejimi'nin bölgeye olası kara harekatı için hazırlıklarına başladı. TSK'nın öncülüğünde Zeytin Dalı ve Fırat Kalkanı harekatlarıyla bölgede büyük bir başarı yakalayan ÖSO, bölgedeki muhaliflerden teklif gelmesi halinde İdlib'i beraber savunabileceklerini söyledi. ÖSO birleşenlerinden Fatih Sultan Mehmet Tümeni Komutanı Mahmut Süleyman, "ÖSO olarak İdlib'deki 'nden teklif gelmesi halinde güçlerimizi İdlib sınırına kaydırabiliriz. Olası bir müdahalede İdlib'i beraber savunabiliriz" diye konuştu.
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ÖSO İdlib’i savunmaya hazır
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