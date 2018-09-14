Son Dakika... Başkan Erdoğan: Ağustos'taki yükseliş bir döviz suikasti girişimidir

Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:

"Türkiye, 24 Haziran seçimlerini başarıyla geride bırakarak demokatik olgunluğunu tüm dünyaya göstermiştir. Milletimiz tercihini, Cumhurbaşkanlığı'nda şahsımı, Meclis'te partimizden yana kullanmıştır, istikrar demiştir. Biz döviz kurunun yatay seyre geçmesini beklerken tam tersi bir durumla karşılaştık.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti İl Başkanları toplantısında önemli açıklamalarda bulundu

"ABD'NİN AÇIKLAMALARI İLE ALÇAK BİR DÖVİZ SALDIRISINA MARUZ KALDIK"

ABD'nin açıklamaları ile alçak bir döviz saldırısına maruz kaldık. Dövizdeki artış mantıkla açıklanamayacak şekilde yükseltildi. Yılbaşında, 3,8 olan, Nisan başında yaklaşık 4 olan, Haziran'da 4,6'yı bulan kuru buraya kadar anlayabilirdik. Seçimde böyle bir kıpırdanma olabilir diye baktık.

"ABD'nin açıklamaları ile alçak bir döviz saldırısına maruz kaldık"

"AĞUSTOS'TAKİ YÜKSELİŞ BİR DÖVİZ SUİKASTİ GİRİŞİMİDİR"

Daha sonraki gelişmeleri öyle değerlendiremiyoruz. Temmuz'da aynı seyri gösteren dövizin, Ağustos'taki yükseliş bir döviz suikasti girişimidir. ABD yönetiminin egemenlik haklarımıza saygısızlık eden tutumlarına karşılık vermedik diye oluyor. Türkiye bir kabile devleti değildir, hukuk devletidir."

"Hiçbir zaman enflasyon Merkez Bankası'nın açıkladığı gibi olmamıştır. 3. çeyrekte revize ediyor. Madem biliyorsun neden revize ediyorsun? Faizi biliyorsun da, enflasyonu neden bilemiyorsun?

"ŞAHSEN SABIR SAFHAMDIR" Merkez Bankası faiz artırımını oldukça yüksek gerçekleştirildi. Bağımsızlığın neticesini göreceğiz, şahsen sabır safhamdır. Biz sömürü manivelalarına eyvallah edemeyiz. Ben yatırımcıma bakarım. Bir ülkenin kalkınması üretim, üretim, üretimdir. Finans kuruluşlarının yapması gereken bu çarkı döndürmektir. Finans kuruluşlarının ayakta kalması da reel ekonomi ve reel yatırımcıya bağlıdır. Tulumbadan su gelmezse susuz kalırsın. Kişisel olarak faiz meselesine bakışımı böyle bilmenizi isterim"

"Gazı alan bastır gidiyor. Önüne gelen zam yapıyor. Faizle ilişkisi olsun olmasın yapıyor. AVM'lerde dövizle kira alıyor, kira dolar. Elektriği, suyu dövizle mi ödüyorsun? Öyle 25 kuruşa simit yok."

"KAMU KURULUŞLARI KENDİ BİNALARINA GEÇECEK, KİRALARDAN KURTULACAĞIZ"

Kamu kuruluşları kendi binalarına geçecek, kiralardan kurtulacağız. Ciddi bir tasarruf olacak. Yatırımları güncellemeye aldık. Bitim noktasına gelenlerle, bitim aşamasından uzak olanlar diye sıralama yapacağız. Sıfırdan yatırım düşünmüyoruz. Vatandaşlarımıza sesleniyorum, paramıza güvenin. Yastık altı diye tabir edilen tasarrufların ekonomiye kazandırılmasını bekliyoruz. Özel sektörümüz, üretim ve yatırımdan asla vazgeçmemelidir."

"STOKÇULUK YAPANLARA GEL BAKALIM BUNUN HESABINI VER DENİLECEK"

"Stokçuluk yapanlar çıktı. Stokçuluk yapanlara gel bakalım bunun hesabını ver denilecek. Ani baskınlar yapılacak. Benim esnafım stokçular yüzünden iş yapamıyor. Haksız kazanç elde etmek isteyen simsarlara meydanı bırakmayacağız. Okul kitapları konusunu da bakanımızla konuştum çözdük. Bu ülkede çözülemez bir sorun yok. 2002'den beri ülkemizde yaşanan her şeyin sorumluluğu bize aittir. Bizi teğet geçer demiştik, geçti mi? Geçti. Allah'ın izni ile şimdi de öyle olacak."

"Bu dönemler stokçuluk, simsarlık yapanların yanı sıra, ülkesinin yanında olan, ekonomiye katkı sağlayan, yatırım yapan, ülkesinin çıkarlarını savunanları da belirlediğimiz günlerdir. Bu ülke onları da unutmayacaktır."

"Stokçuluk yapanlara gel bakalım bunun hesabını ver denilecek"

"MAHALLİ SEÇİMLERE HAZIRLANMAMIZ, BÜTÜN OYUNLARI BOZMAMIZ GEREKİYOR"

"Mahalli seçimlere hazırlanmamız, bütün oyunları bozmamız gerekiyor. Oradan güçlü çıkmamız lazım. Partinin adayı, ehliyet, liyakat sahibi, dürüst, toplumda takdir edilen isimler olacak. Bu isimlerle Mart 2019 seçimlerine gireceğiz. Aday belirleme çalışmalarımızı öne çekip ona göre yürüteceğiz. Teşkilat ve diğer görevlerde bulunan arkadaşlarımızın Genel Merkez'le irtibata geçmeden hareket etmemesi gerekiyor.

Kendisine adaylığı resmen tevdi edilene kadar mevcut görevini yerine getirmelidir. Bu bayrak yarışında görev değişikliği durumu olanların yeni arkadaşımız gelene kadar görevini aksatmadan yürütmesi gerekir.

AK Parti olarak seçimlerde 2014'e göre belediye sayımızı ve oyumuzu artırmak istiyoruz. Yerel seçimde Cumhur İttifakı durumunu değerlendiririz. Yerel seçimlerde de bu ittifakı gerçekleştirme durumumuz olur. Bu olursa iki partinin de gücünü artıracağına inanıyorum."

"TERÖR ÖRGÜTÜ İLE BİRLİKTE ADAY OLMAYA YELTENENLER BİZDEN DEMOKRATİK YAKLAŞIM BEKLEYEMEZLER"

"Diğer partilerin de ittifak arayışlarında olduklarını biliyoruz. Biz milletimize hep açık olduk. İş bilmez muhalefet belediyelerinden milleti kurtarmanın bir fırsatı önümüzdeki seçimler. Terör örgütünün güdümündeki parti sırf ideolojik söylemlerle taş üstüne taş koymadan oralarda kaldı. Bu sefer işlerinin zor olduğunu düşünüyorum. Terör örgütü ile birlikte aday olmaya yeltenenler bizden demokratik yaklaşım bekleyemezler."