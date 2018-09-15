Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Erdoğan'dan piknik yapan vatandaşlara sürpriz

Erdoğan'dan piknik yapan vatandaşlara sürpriz

Azerbaycan'daki temaslarının ardından yurda dönen Başkan , sahilinde piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelerek, yaklaşık 45 dakika sohbet etti. Burada yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, vatandaşların çay ikramını da geri çevirmedi.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018 22:43 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 23:30
Erdoğan'dan piknik yapan vatandaşlara sürpriz

Erdoğan, sahilinde piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelerek, yaklaşık 45 dakika sohbet etti.

ZEYTİNBURNU SAHİLİNDE KONVOYU DURDURUP ARAÇTAN İNDİ

Başkan Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından saat 21.22'de yurda döndü. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden ayrılan Erdoğan'ın konvoyu Zeytinburnu sahilinde durdu.

ARACINDAN İNİP PİKNİKÇİLERİN YANINA GİTTİ

Erdoğan, aracından inerek sahilde oturan vatandaşların yanına geldi. Burada yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, vatandaşların çay ikramını da geri çevirmedi.

Başkan Erdoğan, etrafını saran vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, çocuklara da oyuncak hediye etti.

"SİGARA İÇMEYİN"

Öte yandan piknikçilerden birinin sigara paketini alan Erdoğan, vatandaştan sigarayı bırakmasını istedi.

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Erdoğan'dan piknik yapan vatandaşlara sürpriz
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN