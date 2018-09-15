Erdoğan'dan piknik yapan vatandaşlara sürpriz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Zeytinburnu sahilinde piknik yapan vatandaşlarla bir araya gelerek, yaklaşık 45 dakika sohbet etti.
ZEYTİNBURNU SAHİLİNDE KONVOYU DURDURUP ARAÇTAN İNDİ
Başkan Erdoğan, Azerbaycan'daki temaslarının ardından saat 21.22'de yurda döndü. Atatürk Havalimanı Devlet Konukevi'nden ayrılan Erdoğan'ın konvoyu Zeytinburnu sahilinde durdu.
ARACINDAN İNİP PİKNİKÇİLERİN YANINA GİTTİ
Erdoğan, aracından inerek sahilde oturan vatandaşların yanına geldi. Burada yoğun sevgi gösterileriyle karşılanan Erdoğan, vatandaşların çay ikramını da geri çevirmedi.
Başkan Erdoğan, etrafını saran vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirirken, çocuklara da oyuncak hediye etti.
"SİGARA İÇMEYİN"
Öte yandan piknikçilerden birinin sigara paketini alan Erdoğan, vatandaştan sigarayı bırakmasını istedi.