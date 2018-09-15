Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Gündem Haberleri > Eylem hazırlığındaki terörist otostop çekerek bindiği araçta yakalandı

Eylem hazırlığındaki terörist otostop çekerek bindiği araçta yakalandı

'a üst düzey idarecilere yönelik eylem yapmak amacıyla geldiği belirlenen bir terörist, otostop çekerek bindiği araçta yakalandı. Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından 'a yakın olduğu öğrenilen teröristin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018 09:24
Eylem hazırlığındaki terörist otostop çekerek bindiği araçta yakalandı

Güvenlik kaynaklarından alınan bilgiye göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, ülkeye yasa dışı yollarla giren bir teröristin 'da üst düzey yöneticilere yönelik eylem yapmaya hazırlandığı bilgisi üzerine il genelinde çalışma başlattı.

BİR TABANCA VE EL BOMBASI...

Teröristin, Kozluk ilçesi kırsalından kent merkezine doğru otostop çekerek bindiği araçla ilerlediği ihbarını alan ekipler, Tuzlagözü köyü yakınında bir otomobili durdurdu.

Araçta bulunan, yanında kimliği olmayan ve şüpheli davranışlar sergileyen kişinin üst aramasında, bir tabanca ve el bombası ele geçirildi.

Jandarma tarafından gözaltına alınan şüphelinin, "Rojhat" kod adlı Sait İlmin isimli terörist olduğu ve kentte üst düzey idarecilere yönelik eylem yapmak üzere ülkeye yasa dışı yollarla girdiği belirlendi.

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından 'a yakın olduğu öğrenilen teröristin, jandarmadaki işlemleri sürüyor.

MİT, Suriye'de 9 teröristi yakalayarak Hatay'a getirdi
MİT, Suriye'de 9 teröristi yakalayarak Hatay'a getirdi

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
ARKADAŞINA GÖNDER
Eylem hazırlığındaki terörist otostop çekerek bindiği araçta yakalandı
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN