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'de nda : 3 yaralı

'in Mucur ilçesinde nda meydana gelen da 3 işçi yaralandı. olayın, işçilerin temin edilen malzemelerle yapmaya çalıştıkları esnada meydana geldiğini söyledi. İşletme sahibi ve işletme müdürü gözaltına alındı.

AA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 15.9.2018 21:15 Güncelleme Tarihi: 15.9.2018 21:30
Kırşehir'de tuz ocağında patlama: 3 yaralı

Tepesidelik köyünde özel şirkete ait nda hazırlanan henüz belirlenemeyen nedenle infilak etti. da işçiler Cihan Cihat (33) ile uyruklu Nurullah Sahel (23) ve Halim Jander yaralandı. Yaralılar, Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı.

Valisi İbrahim Akın, AA muhabirine, işçilerin işveren tarafından temin edilen malzemelerle patlayıcı madde yapmaya çalıştıkları esnada patlamanın meydana geldiğini söyledi.

Akın, "Tepesidelik köyündeki tuz madeninde işçiler tuz çıkarmak amacıyla işveren tarafından temin edilen malzemelerle patlayıcı madde yapmaya çalıştıkları esnada patlama meydana geliyor. Patlamada 2'si Afganistan uyruklu olmak üzere 3 işçi yaralanıyor. İşletmenin patlatma ruhsatı bulunuyor." diye konuştu.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, işletme sahibi Mustafa D. ve işletme sorumlu müdürü Uğur Y'yi gözaltına aldı.

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Kırşehir'de tuz ocağında patlama: 3 yaralı
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