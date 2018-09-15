TSK’dan en uzak noktaya sevkıyat

İdlib
'deki sorunun çözümü için bir yandan bölgedeki terör örgütlerini devre dışı bırakacak planlar üzerinde çalışan Ankara, diğer taraftan da Astana anlaşmaları çerçevesinde İdlib gerginliği azaltma bölgesine kurduğu gözlem noktalarını takviye etmeye devam ediyor. Türkiye-Suriye sınırında en uzak noktasında, yaklaşık 88 kilometre içerde bulunan Hama kırsalındaki Tel es Savvan'da (Morık) kurulan 9 No'lu gözlem noktasına tank sevkıyatı yapıldı. TSK
, bir süredir sınır ötesine asker ve zırhlı sevkıyatı yapılıyordu. Perşembe günü sınır ötesine geçen Türk tankları Morık'a ulaşarak güneyden Esad rejiminin olası saldırısına karşı konuşlandı. İlk defa TSK'nın kurduğu bir gözlem noktasına tank sevkıyatı olduğu öğrenildi.
Ankara'nın, Rusya ve İran'a sunduğu İdlib önerisinin çerçevesi de netleşti. Türkiye, İdlib'te sıkışıp kalan 4 milyon kişiyi dikkate alarak havadan bombalamak yerine içerideki terör gruplarını hareket edemez hale getirmeyi hedefliyor. Bunun için Heyet Tahrir Şam (HTŞ) öncelikli hedef olarak belirleniyor. HTŞ başta olmak üzere diğer terörist gruplar hareket edemez hale getirilip ya silah bırakmaya ya da bölgeyi terk etmeye zorlanmasını isteyen Ankara bunu da ÖSO
gibi ılımlı muhaliflerle yapmak istiyor. Bunun için Moskova için hassas olan noktaların haritaları çıkartıldı. Ve bu bölgelerden gelen saldırıların kesilmesi için de buralara ÖSO başta olmak üzere ılımlı muhalifler yerleştirilecek. Böylece sivillerin burnu kanamadan sorun çözülmüş olacak.