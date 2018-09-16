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Bedellide başvuru 515 bini geçti

ANKARA Gündem Haberleri
Giriş Tarihi: 16.9.2018
Bedellide başvuru 515 bini geçti
Bedelli askerlik uygulamasında beklenenin üzerinde talep oldu. 500 bin civarında beklenen başvuru sayısı 515 bini aştı. Başvurusunu tamamlayanların sayısı ise 170 bine yaklaştı. Başvurular 3 Kasım'a kadar devam edecek. için ilk celp dönemi de dün başladı. İlk grup bedelli asker silah altına alındı. İkinci celp 6 Ekim, üçüncü sevk ise 27 Ekim'de yapılacak. İkinci celp dönemine ilişkin sevk bilgileri 6 Eylül'de açıklanırken, üçüncü celp dönemine ilişkin bilgiler ise 27 Eylül'de e-Devlet sisteminden ilan edilecek. İlk 3 dönemde yer almayan diğer yükümlülerin celp planlaması ise 3 Kasım'dan sonra yapılarak ayrıca duyurulacak. Başvurusunu tamamlayan yükümlü sayısı ise 170 bine yaklaştı. öğretmen, öğrenci gibi başvuru sahiplerinin taleplerini dikkate alarak düzenleme yapıyor. Bu durumdaki kişiler yarıyıl ya da yaz tatillerinde askerliğini yapacak. Böylece eğitim ve öğretim takviminde aksama olmayacak.
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Bedellide başvuru 515 bini geçti
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