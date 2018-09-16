Menderes, Zorlu ve Polatkan'ın idam edilişinin 57. yılı

Başbakan Adnan Menderes, Dışişleri Bakanı Fatin Rüştü Zorlu ve Maliye Bakanı Hasan Polatkan'ın idam edilişlerinin 57. yılı dolayısıyla Anıt Mezar'da düzenlenen anma programında, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesajı okundu.

Erdoğan mesajında, idam edilişlerinin 57. sene-i devriyelerinde milli iradenin sembol isimleri merhum Başbakan Menderes ile Bakanlar Zorlu ve Polatkan'ı rahmetle yad ettiğini belirterek, şunları ifade etti:

"Merhum Menderes, 'Yeter, söz milletindir.' diyerek başlattığı demokrasi mücadelesini tüm hile ve baskılara rağmen, 1950 seçimlerinde zafere taşımış, iktidar olarak 27 Mayıs Darbesi'ne kadar ülkemize hizmet etmiştir.

Adnan Menderes, iktidarda kaldığı 10 yıl boyunca tevazusu, beyefendi kişiliği, milli iradeye saygısıyla insanımızın gönlüne girmiştir. Bununla da kalmamış birlikte yol yürüdüğü ekibiyle Türkiye'yi kalkındırmış, millet ve devlet arasındaki güvensizliği gidermek için önemli adımlar atmıştır."

Vefatlarının üzerinden geçen 57 yıla rağmen merhum Menderes ve arkadaşlarının, millet tarafından samimi bir şekilde hayırla ve şükranla anılıyor olmasının gerisinde bu unsurların olduğunu dile getiren Erdoğan, şöyle devam etti:

"Provokasyonlarıyla 27 Mayıs darbesine zemin hazırlayanlar ile merhum Menderes ve arkadaşlarını darbe mahkemelerinde haksız ve hukuksuz şekilde yargılayanlar ise milletimin vicdanında mahkum olmuşlardır.

24 Haziran seçimlerinde Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemi'ne geçerek, tarihin en büyük yönetim reformunu gerçekleştiren Türkiye, Menderes ve arkadaşlarının canları pahasına verdiği demokrasi mücadelesinin boşa gitmediğini göstermiştir. Bu düşüncelerle, milletimizin gönlünde şehitlik mertebesine ulaşan Adnan Menderes ve arkadaşlarına Allah'tan rahmet, aziz milletimize başsağlığı diliyorum."